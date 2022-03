Hoy está cumpliendo 50 años, Jorge Rojas

4 de Marzo de 1972 – Nace Jorge Rojas, en Cutral-Co, Provincia de Neuquén, ya que sus padres estaban radicados allí por razones laborales. Compositor, cantante, poeta y productor.

Tenía 9 años cuando regresa con su familia a Salta y se establecen en Marca Borrada, cerca de Tartagal.

De joven integro el grupo «Los del cerro». En 1993 ingresa a las filas de «Los Nocheros» tras el alejamiento de Quique Aguilera y en 1994 el grupo logra la «Consagración» en Cosquin.

En 2005 inicia su carrera como solista, logrando la «Consagración» en Cosquin al siguiente año.

Es Sobrino del Chaqueño Palavecino.

Obras: A Don Amancio (con Oscar Esperanza Palavecino) – Al borde del delirio (con Néstor Miguel González) – Ausencia (con Cesar Adolfo Teruel) – Busca en tu corazón – Celoso no soy (con Silvia Marina Mugíca) – Chacarera del olvido (con Alfredo Rojas) – Corazón americano (con Miguel Ángel Moyano) – De esas que te hacen llorar (con Alfredo Rojas) – El secreto de tu vida (con Néstor M. González) – La cuenta (con Alfredo Rojas) – La luna sin ti (con Silvia Marina Mugíca) – La yapa (con La Moro) – Las alas de la libertad – Locura (con José Saavedra muñoz) – Luna vallista – Marca Borrada (con Lucio y Alfredo Rojas) – Mía (con Silvia M. Mugíca) – Milagro de amor (con Silvia M. Mugíca y Lucio Rojas) – No saber de ti (con Silvia M. Mugíca) – No te vayas carnaval – Pájaro errante (con Miguel A. Moyano) – Rio hermano – Sayera (con Silvia Mugíca y Juan Quevedo) – Signos (con Daniel Altamirano) – Sin memoria (con Juan Fernando Quevedo) – Sin palabras (con Silvia M. Mugíca) – Tómame (con Miguel A. Moyano) – Uno mismo (con Juan F. Quevedo) – Voy a volver a buscarte (con Néstor M. González) – Vuelvo (con Roberto Ternan y Alfredo Rojas), entre otras.

Comentarios

Comentarios