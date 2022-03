Se cumplen hoy, 211 años, del fallecimiento de Mariano Moreno

4 de Marzo de 1811 – Fallece Mariano Moreno, en alta mar, a bordo de la goleta inglesa «Fame», en viaje a Gran Bretaña. Su cuerpo fue envuelto en una bandera inglesa y arrojado al mar a unos kilómetros de la costa de Brasil, cerca de la Isla Santa Catarina, tras unas salvas de fusilería.

Según el testimonio de su hermano Manuel Moreno y de Tomas Guido, sus secretarios y acompañantes en ese viaje, murió debido a una convulsión producida por una sobredosis de un medicamento administrado por el capitán del buque: cuando llegaron al gabinete de Moreno, el capitán sostuvo que le había suministrado cuatro gramos de un vomitivo de uso habitual en aquella época, elaborado con antimonio y tártaro de potasa, 40 veces que se conoce como una dosis mortal.

Según comentó más adelante Manuel Moreno: «…Si Moreno hubiese sabido que se le daba tal cantidad de esa sustancia, sin duda no la hubiese tomado pues a la vista del estrago que le causó y revelado el hecho, él mismo llegó a decir que su constitución no admitía sino una cuarta parte de gramo y que por tanto, se reportaba muerto. Aún quedó en duda si fue mayor la cantidad de aquella droga u otra sustancia corrosiva, la que le administró, no habiendo las circunstancias permitido la autopsia cadavérica. A ello siguió una terrible convulsión, que apenas le dio tiempo para despedirse de su patria, de su familia y de sus amigos.»

Ambos testigos conjeturaron posteriormente que fue envenenado por el capitán del buque, y que la orden habría sido impartida por Saavedra. Pero las fuentes historiográficas no confirman el hecho, y ni siquiera existe un móvil definido: para Saavedra, su adversario ya había sido derrotado, y no tenía antecedentes de hacer matar a sus enemigos. Por otro lado, Mariano Moreno no era un enemigo de los planes británicos en el Río de la Plata, por lo que tampoco resulta plausible la idea de haber sido asesinado por orden de la diplomacia inglesa.

