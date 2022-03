Según Rodríguez, la gestión “carece de iniciativa” y Castex “está en movimiento por Nación y la provincia”

La presidenta del bloque de concejales del Frente Justicialista Pampeano (Frejupa), María Elena Rodriguez, calificó como “muy chato” y “con pocas novedades” el discurso de la intendenta Mónica Curutchet en el inicio de sesiones ordinarias del Concejo Deliberante (CD) de Eduardo Castex. La entrevistada planteó que la gestión municipal carece de iniciativas, y aseguró que Eduardo Castex “está en movimiento gracias al gobierno provincial y nacional que están financiado obras y concretando proyectos que benefician a los castenses”.

La actual presidenta de la bancada opositora exteriorizó “preocupación” por la caída del índice coparticipable de la municipalidad de Eduado Castex, y atribuyó esta situación “a un problema de la gestión municipal”.

Curutchet en el discurso ante los concejales, el martes a la noche, resaltó el buen índice de recaudación municipal, pero planteó que el índice coparticipable de este año será “el más bajo de la historia”.

“A mí me parece preocupante la caída del índice coparticipable porque en muy poco tiempo cayó muchísimo. En la primera caída perdimos 20 millones, después perdimos otros 10 millones porque los legisladores nacionales de la oposición no aprobaron el Presupuesto nacional 2022 y ahora tuvimos otra caída coparticipable que no sabemos cuánto representará”, detalló. Y contrapuso esta situación con los gobiernos del PJ entre 2011 y 2019. “En ocho años de gobierno peronista no tuvimos está caída de los índices coparticipables”, expresó.

-Rodríguez, pero si la recaudación es buena, ¿a qué atribuyen está nueva caída del índice coparticipable?

-De números no puedo profundizar, pero la intendenta dice que hay buena recaudación. Aclaro que lo mío no son los números. Pero, el índice coparticipable tiene distintas variantes. Sería interesante saber los motivos que han provocado esta caída. Pero, mi opinión es que hay problemas de gestión (municipal) y no podemos seguir bajando el índice coparticipable.

“TENEMOS QUE AVANZAR”

Rodríguez aclaró que estas declaraciones “son a título personal”, porque la opinión del bloque del Frejupa “la tendremos en los próximos días cuando nos reunamos para hacer un análisis conjunto”. Anticipó que solicitarán una reunión con Curutchet para tratar “varios temas que nos preocupan”. “Hemos acompañado todos los temas importantes que benefician a los castenses. Ahora plantean un nuevo aumento para (mejorar) los caminos vecinales y eso lo vamos a charlar porque aprobamos una ordenanza y todas las semanas estamos recibiendo quejas por el deterioro” que presenta la red terciaria, aseguró.

La entrevistada no ocultó malestar porque Curutchet volvió a plantear que recibió un municipio “desordenado” y “endeudado”. No solo desmintió a la jefa comunal, sino que además planteó que “a esta altura de la gestión, y después de atravesar una pandemia, no nos podemos quedar anclados en las quejas y la herencia, tenemos que ir para adelante con proyectos a corto y mediano plazo”. “Si continuamos con quejas y planteando dudas, no le damos soluciones a los vecinos”, agregó.

“Este fue el tercer discurso (en el CD) y todos tuvieron la misma línea. Fueron discursos muy chatos, donde queda plasmado que gracias al apoyo provincial y nacional se están ejecutando obras y se concretan algunos proyectos”, destacó.

“Está bien resaltar los del turismo, el derrame dorsal y las garrapatas, y hasta preocuparse por los caminos vecinales, pero las calles están intransitables. Y obviamente que tenemos un asfalto con 50 años de antigüedad, pero como hacen otras localidades para tener el asfalto en buenas condiciones, supongo que gestionando fondos y haciendo un buen mantenimiento”, concluyó Rodríguez.

