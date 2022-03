Torneo Provincial 2022: Los árbitros para la última fecha de la fase clasificatoria

Este domingo, desde las 17 horas, se disputará la sexta fecha del Torneo Provincial 2022, donde quedarán definidos los últimos tres equipos que jugarán los cuartos de final. Hasta el momento están clasificados Alvear FC, Costa Brava de General Pico, Racing Club de Eduardo Castex, Atlético Santa Rosa y General Belgrano de Santa Rosa. Hoy se dieron a conocer las designaciones de las ternas arbitrales para última fecha de la zona clasificatoria.

En la Zona A, Huracán de Guatraché (0) y Racing Club de Eduardo Castex (11) será arbitrado por Juan Figueroa; y en el estadio Próspero Jañez, Estudiantil (8 ) y All Boys de Santa Rosa ( 8) se enfrentarán con el silbato de Emilio Rigal.

Por la Zona B, el árbitro Mauricio Navarro dirigirá el partido entre Matienzo (0) y Deportivo Alpachiri (5) en Ingeniero Luiggi; y Malvina Schield se encargará de impartir justicia entre General Belgrano (8) y Costa Brava (15).

La Zona C es la única que hasta el momento no tiene equipos clasificados para los cuartos de final. All Boys de Trenel (6) y Pampero de Guatraché (5) jugarán con el silbato de Marcos Díaz; y Ferro Carril Oeste de General Pico (6) se medie con Deportivo Mac Allister (9) con el arbitraje de Martín Lobo.

Y en la Zona D, Atlético Santa Rosa (8) se enfrenta con Alvear FC (15) con Paolo Macchi como encargado de controlar las acciones; y Guardia del Monte (4) y Deportivo Argentino (1) será arbitrado por Cristian Ramonda.

