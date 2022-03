¿Alberto Fernández anticipa que irá por la reelección?

El presidente Alberto Fernández dejó entrever esta tarde la posibilidad de ir por la reelección de cara a los comicios presidenciales del año próximo, durante un acto del Día Internacional de las Mujeres Trabajadoras, en el que también se refirió al acuerdo de deuda con el FMI.

Durante el encuentro realizado esta tarde en el partido bonaerense de José C. Paz, el jefe de Estado habló junto al intendente, Mario Ishi, a quien le deslizó sus intenciones de continuar al frente del Poder Ejecutivo a partir de diciembre de 2023.

«Mario, ante tu pueblo te prometo que antes de que termine este primer mandato que tengo, yo te garantizo que van a tener el polo industrial que necesitan», enfatizó Fernández, dejando abierta la puerta de la reelección, mientras arrecian las discusiones al interior del Frente de Todos por el rumbo económico del gobierno nacional.

Las palabras de Fernández fueron reforzadas por el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, quien previamente en diálogo con Radio La Red dejó en claro su intención de colaborar con una posible reelección del mandatario: “Nuestra aspiración en 2023 es consolidar la figura del Presidente y que pueda estar competitivo para una elección”.

Durante el acto de esta tarde, Fernández también aprovechó para disparar contra la oposición de Juntos por el Cambio por poner piedras en el camino a la hora de votar el acuerdo con el FMI en el Congreso que busca refinanciar la deuda tomada por la coalición que comanda Mauricio Macri.

«Esta deuda que me toca a mí negociar y ver cómo se paga no la contraje yo, la contrajo el gobierno que me precedió que hoy esta discutiendo si acepta o no el acuerdo que estoy proponiendo», apuntó Fernández.

Siguiendo esa línea, cuestionó a la oposición por discutir «si acepta o no» el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), luego de recordar que la administración del ex mandatario Mauricio Macri «endeudó al país como nunca nadie había endeudado a Argentina».

Respecto al acuerdo, los gobernadores del oficialismo y de la oposición, sindicalistas y empresarios manifestaron su respaldaron a la propuesta del Gobierno con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

Durante la tarde, los mandatarios provinciales, junto a líderes sindicales y representantes empresariales mantuvieron reuniones con el presidente Fernández y expresaron su posición también en paralelo en exposiciones que realizaron ante el plenario de las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Finanzas de la Cámara de Diputados, que desde ayer analiza el proyecto.

