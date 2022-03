Caso Darthés: Thelma Fardín viajará a Brasil y tendrá una cita con el Tribunal que frenó el juicio

Thelma Fardín viajará a Brasil junto a su abogada Carla Junqueira, tendrán una cita presencial con el tribunal para que expliquen su decisión de frenar el juicio contra Juan Darthés en la recta final y declarar la incompetencia de la justicia federal. A Darthés se lo acusa por abuso sexual por hechos que habrían ocurrido durante la gira de la novela infantojuvenil «Patito Feo», cuando Thelma tenía 16 años.

Cabe Recordar que Fardín anunció, que apelaría a la Corte Suprema. «Si yo tuviera que volver a declarar sería profundamente revictimizante. La defensa fue virulenta conmigo y fui yo la sentada en el banquillo de los acusados», comentó, y agregó que «pensar en volver a foja cero sería un escándalo a nivel internacional porque se involucra a tres países».

Ante el revuelo internacional, la actriz aseguró que agotará todas las instancias porque ella siempre confió en la Justicia.

«No se puede frenar en el medio, además deberían notificarme, no tenemos acceso al expediente y no pude escuchar porque las víctimas no tenemos participación, además de lo que pasa, el escándalo es la falta de acceso a a información», dijo.

Además de su visita al Tribunal, será recibida en el consulado Argentino por el Cónsul Luis Kreckler, se reunirá con amnistía internacional Brasil y Actrices Brasileras. Así mismo se encontrará con el embajador Daniel Scioli en San Pablo, y participará del evento organizado por el Me Too de dicho país, conmemorando la vida y lucha de Mariel franco.

Comentarios

Comentarios