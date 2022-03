Hoy se cumplen 101 años, del natalicio de Astor Piazzolla

11 de Marzo de 1921 – Nace Astor Pantaleón Piazzolla, en Mar del Plata, Provincia de Buenos Aires. Bandoneonista y compositor.

Piazzolla vivió gran parte de su niñez con su familia en Nueva York, donde desde muy joven entró en contacto tanto con el jazz y la música barroca de Bach. Mientras vivió allí, aprendió a hablar fluidamente cuatro idiomas: castellano, inglés, francés e italiano. Comenzó a tocar el bandoneón en 1927.

Conoció a Gardel en Manhattan en 1934 al llevarle un presente realizado por su padre. Al «zorzal» le cayó muy bien el joven, y le resultó muy útil para realizar sus compras en la ciudad, pues así como Piazzolla dominaba el idioma inglés a Gardel le resultaba difícil aprenderlo. Al año siguiente el cantor lo invitó a participar en la película que rodaba en esos días: «El día que me quieras», como un joven vendedor de diarios. Gardel invitó al joven prodigio a unirse en su gira por América, pero el padre de Astor decidió que éste era aún muy joven. Esta temprana desilusión probó ser una suerte en la desgracia, ya que fue en esta gira en la que Gardel y toda su banda perdieron la vida en un accidente aéreo.

Fue uno de los músicos de tango más importantes del siglo XX. En su juventud tocó y realizó arreglos orquestales para Aníbal Troilo. Cuando comenzó a hacer innovaciones en el tango, en lo que respecta a ritmo, timbres y armonías, fue muy criticado por los tangueros de la “Guardia Vieja”, ortodoxos en cuanto a ritmo melodías y orquestación, lo consideraban “el asesino del tango” y decretaron que sus composiciones no eran tango, Piazzolla respondió con una nueva definición: “Es música contemporánea de Buenos Aires”. Sus obras no eran difundidas por las estaciones radiodifusoras y los sellos discográficos no se atrevían a editarla. En los años posteriores sería reivindicado por intelectuales y músicos de rock.

Entre los músicos contemporáneos a quienes admiraba profundamente se encuentran Alfredo Gobbi y fundamentalmente Osvaldo Pugliese con quien existía una relación de respeto y admiración mutua. Compartieron un recital juntos en el teatro Carré de Ámsterdam, Holanda. Cerraron el recital tocando juntos sus éxitos más populares: La yumba y Adiós Nonino.

También, cabe decir que el tango que le dio pie de inicio a su estilo tanguero tan particular, fue la obra «A fuego lento», del compositor, pianista y director de orquesta Horacio Salgan.

En 1942 se casó con Dede Wolf y del matrimonio nacieron Diana (1943) y Daniel (1944). Se separan en 1966.

En 1967 comenzó a colaborar con Horacio Ferrer y en 1968 comienza una relación amorosa con Amelita Baltar que duraría cinco años.

Obras: Adiós Nonino – Amelitango – Años de soledad – Balada para un loco (con Horacio Ferrer) – Bandoneón – Buenos Aires – Chiquilín de bachín (con Horacio Ferrer) – Coral – El hombre de la esquina rosada (de Jorge Luis Borges) – Fuga y misterio (con Horacio Ferrer) – La bicicleta blanca (con Horacio Ferrer) – Libertango – Los pájaros perdidos (con Mario Cesar Trejo) – Lunfardo – Luz y sombras – María de Buenos Aires (con Horacio Ferrer) – Mi loco bandoneón – Jacinto Chiclana (de Jorge Luis Borges) – Milonga del trovador (con Horacio Ferrer) – Nuevo tango – Oblivion – Operación Tango – Presto – Las cuatro estaciones porteñas – Remolinos (con Eduardo Parula) – Tango final – Tristango – Tristísimo – Undertango – Violentango – Whisky – Zum, entre otras..

Comentarios

Comentarios