Borthiry fue traslado de urgencia a Santa Rosa, lo operaron y le colocaron un stent

«Estoy bien, hace un rato me pasaron a una sala común y mañana podría irme a mi casa» dijo Martín Borthiry desde la Clínica Modelo, donde el jueves le practicaron una cirugía para colocarle un stent. El jefe comunal de Casa de Piedra había sido derivado el miércoles a Santa Rosa por el médico de la Villa Turística, Erik Franco Roncal, luego de detectar mediante un análisis que padecía la obstrucción de una arteria.

En la clínica fue atendido por su médico de cabecera, Mariano Carluccio, el cardiólogo Andrés Sebastián Kohan y el médico Marcos Berruetta.

El miércoles, mientras oficiaba de anfitrión de una delegación de periodistas que visitaba Casa de Piedra, Borthiry fue derivado de urgencia hacia Santa Rosa: «apenas llegué me alojaron en terapia intensiva, me estabilizaron y el jueves a las 11 de la mañana entré al quirófano. La operación fue exitosa, todo salió perfectamente y me atendieron muy bien», contó desde la habitación donde se encontraba internado.

Durante todo el proceso Borthiry estuvo también acompañado por su familia y ayer realizó una videollamada con sus hijos. «El doctor Gustavo Vera y el ministro (de Salud) Rubén Kohan me visitaron», transmitió a cronistas del diario La Arena. Y contó que recibió «llamados de muchos compañeros, entre ellos Carlos Verna y el gobernador Sergio Ziliotto, con quien tenemos una audiencia pendiente que ahora deberá esperar hasta que me den el alta», confesó.

