Casa de Piedra, la perla del Colorado: Variadas producciones aumentan las inversiones y demandan mano de obra

Casa de Piedra es la perla del río Colorado. La comuna más joven de La Pampa actualmente cuenta con inversiones privadas de reconocidas bodegas nacionales, productores pampeanos y hasta algunas empresas “reconocidas a nivel internacional” están proyectando su desembarco. El gobierno pampeano ya comprometió la construcción de una “bodega boutique” que también fomentará aún más el turismo. Actualmente se desarrollan producciones de viñedos, olivos, nogales, pistachos, granadas, lavandas y avellanas, entre otros. “Hay demanda de mano de obra, nos está faltando personal en el Polo Productivo y también en los viñedos privados. Están faltando albañiles, plomeros, gasistas, entre otros”, destacó el vicepresidente del Ente Provincial del Río Colorado (EPRC), Roberto Bigorito.

Casa de Piedra se empecina en mostrar que es una zona que permite disfrutar del río Colorado y un lago -que actualmente está muy bajo porque se está abasteciendo a la zona productiva del Corfo en Buenos Aires-, sino que también seduce a inversores para desarrollar emprendimientos que hasta hace un tiempo eran impensados en territorio pampeano.

Una delegación de trabajadores de prensa visitó la zona productiva de “la perla del Colorado”, donde pudo observar in situ las producciones que se están desarrollando en el Polo Productivo, para mostrar posteriormente a los inversiones los rendimientos que se alcanzan en estas tierras. “Esto nos permite demostrar que se pueden producir con excelentes resultados en la zona bajo riego a la vera del río Colorado”, destacó Bigorito.En las 5 hectáreas de viñedos se albergan 10 variedades básicas, como malbec, Cabernet Sauvignon, Syrah, tannat, bonarda y merlot, entre otras. Y ahora se agregaron otras 5 hectáreas donde se cultivan las variedades Grenache, monster y monte pulciano. “La juventud europea y mundial está tratando de incursionar (en variedades) para sustituir el malbec y cabernet y nosotros tenemos que tener experiencias para brindar información a los posibles inversores sobre el comportamiento que tienen en esta zona”, explicó el funcionario provincial.

RIEGO Y COSECHA

El vicepresidente del EPRC indicó que el sistema de riego permite excelentes rindes en los viñedos. “Los números que sorprenden por cantidad y calidad. Normalmente la uva cuando aumenta la producción baja la calidad, pero acá no pasa eso”, aseguró Roberto Bigorito.

El entrevistado ejemplificó que el Malbec “rinde entre 6 u 9 mil kilos y desde ahí baja la calidad. Nosotros tenemos un malbec de 16 mil kilos con excelente calidad. El Merlot salió la semana pasada con 24 mil kilos y el pinot noir de 29 mil kilos. Son números extraordinarios y una excelente calidad”, resaltó.

Según el funcionario en Casa de Piedra las temperaturas “son ideales para el desarrollo de la vid, porque no tenemos heladas fuera de tiempo y hace 40 años que no hay pedradas. No hay hongos y no se utilizan fungicidas. Solamente tapamos el chardonnet con media sombra porque el primero que se pone más dulce y los pájaros vienen a comerlo”.CAPACITACIÓN

El EPRC realizó convenios con la Facultad de Agronomía, el INTA y el ministerio de Producción para capacitar estudiantes y personas interesadas en trabajar en el Polo Productivo.

Durante la pandemia se dictó un curso por Zoom de poda, donde se dictó online la parte teorica y los participantes realizan las prácticas en el predio ubicado en inmediaciones de la zona urbana de Casa de Piedra. “La idea es capacitarlos con un certificado para que puedan trabajar en distintos viñedos”, dijo.

Además, se proyectan pasantías con la Facultad de Agronomía para que los estudiantes con “inclinación con vitivinicultura puedan hacer sus prácticas acá y así profundizar los conocimientos”.

HECTÁREAS Y DEMANDA

El Polo Productivo de Casa de Piedra tiene casi 1000 hectáreas, de las cuales actualmente hay 150 en uso. Hay proyecciones de inversiones que oscilan entre las 300 y 400 hectáreas, para lo cual se hará otra toma de agua “para anticiparnos a los pedidos y solicitudes de inversores”. “Tenemos que estar preparados para entregar las tierras con agua”, expresó.

-Acá todos tienen posibilidades. El EPRC le otorga posibilidades a todos. En esta gestión notamos que había pequeños productores con intenciones de invertir, pero había todas parcelas de 50 hectáreas. Entonces se hicieron parcelas de 4 hectáreas y 10 ya están vendidas y el fin de semana vinieron dos productores que pretenden adquirir las otras dos parcelas. Ahora tendremos que realizar una nueva reunión de directorio para lotear otra parcela de 50 hectáreas para destinar otras 12 parcelas de 4 hectáreas para pequeños productores. Por ejemplo, Pampa Pist compró cuatro parcelas de 4 hectáreas y hay productores que están realizando la documentación para realizar inversiones en producción de nogales y duraznos.

-¿Los inversores son pampeanos o todos foráneos?

-No es que se están realizando inversiones no tradicionales, sino que en La Pampa solamente pensamos en el campo y la vaca. Los productores son muy eficientes y pueden ser más eficientes aún. Pero, la vitivinicultura en La Pampa está creciendo mensualmente, hay una cámara, hay viñedos en varias localidades. Estamos creciendo rápido. Ya tenemos la Mesa de Vitivinicultura. Le tenemos que dar paso a estas producciones, porque son muy rentables a largo plazo. Acá tenemos inversores pampeanos, algunas bodegas de Mendoza y Neuquén, que también tiene viñedos en varias provincias. Y hay inversores internacionales interesados en radicarse, pero nos pidieron que momentáneamente no los nombremos.

-Hizo hincapié en la necesidad de contar con mano de obra y las posibilidades laborales que ofrece Casa de Piedra.

La demanda de mano de obra es muy importante, porque la villa turística es pequeña y casi todas las familias están ocupadas. Tenemos un recambio generacional, porque la gente que trabajo en la represa está casi totalmente jubilada. Necesitamos que empiece a venir gente. Vamos a empezar a trabajar con la capacitación de personal para la bodega. Hoy tenemos demanda de albañil, de plomero, de gasistas porque actualmente recurrimos a General Roca y/o 25 de Mayo donde tenemos ripio para llegar.

BODEGA BOUTIQUE

El gobernador Sergio Ziliotto anunció la construcción de una Bodega Boutique con una inversión de $ 1.000 millones. Tendrá una superficie 2.200 m2 en dos plantas. En la planta baja se procesará la uva con tecnología de última generación; y en la planta alta hay un área destinada a la cata con vistas al lago y para los visitantes, además de la administración y la gerencia. Tendrá una sala para vasijas de roble.

Inicialmente se podrán procesar 350 mil litros de vino, para después pasar a 700 mil litros y alcanzar 1,1 millones de litros. “Igualmente está dimensionada para ampliarla por módulos y tanques”, explicó. Ahí trabajarán 19 personas.

“El anuncio de esta obra provocó que Catena Zapata y Cassone realizarán más inversiones, porque el cuello de botella era que no tenían donde elaborar la uva. Así compraron 50 hectáreas más cada uno. Y además, esto generará turismo porque dará gusto visitarla”, aseguró Bigorito.

TURISMO

Bigorito también destacó la importancia del turismo en Casa de Piedra. “Me sorprendió está temporada, porque hace tres años que vivo acá, y este verano había 20 o 25 autos en la estación de servicio, que nunca había visto”, dijo.

“El camping estuvo lleno. Las cabañas desde el 15 o 20 de diciembre estuvieron alquiladas totalmente. La policía nos contó que contabilizaron el paso de 200 autos por hora. El restaurant estaba lleno. Gente que dormía en los autos en la estación de servicio porque no había lugares para alquilar”, concluyó.

