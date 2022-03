La perla del Colorado: Caty es asadora y la única mujer que trabaja en la vendimia pampeana

“Caty” es un personaje de la villa turística Casa de Piedra. El primer contacto con los trabajadores de prensa lo tuvo el martes a la noche, porque hizo un exquisito asado a la parrilla para recibir a la delegación. Ahí se llevó los aplausos de todos los visitantes. Y grande fue la sorpresa cuando al día siguiente se detectó su presencia entre los cosecheros de la vendimia en el Polo Productivo de Casa de Piedra. Los distintos medios periodísticos intentaron tener su testimonio, y Caty cuando terminó las notas, giró y cuando se retiraba, le contaba a sus compañeros de trabajo: “Ahora que soy famosa…”.

Caty en realidad se llama Cristina Cecilia Escudero. Tiene 47 años y tres hijos. Nació y creció en Casa de Piedra, excepto unos años cuando estuvo radicada en 25 de Mayo. La familia tenía un campo en la zona, y cuando se construyó la represa las tierras fueron expropiadas. Hoy ahí está el Club de Pescadores.

Caty hace los asados en el Albergue Provincial, limpia casas y trabaja en la vendimia de Casa de Piedra. “Soy la única mujer que trabajó acá en la cosecha porque a mí me encanta trabajar en la cosecha”, destacó.

Le envió un mensaje al gobernador Sergio Ziliotto, porque ya se anunció que el próximo año se realizará la primera fiesta provincial de la vendimia en La Pampa, y algunos especulan que se desarrollará en General Acha. “La (fiesta de la) vendimia tiene que ser acá, porque acá sacamos la uva y no queremos que nos quiten eso”, destacó.

-Caty, ¿le gusta más hacer los asados y trabajar en la cocina o la vendimia?, consultó el cronista.

-A mí, me gusta acá (en la vendimia), porque me gusta el sol, me gusta la libertad…(risas)

Comentarios

