Actor de Castex prometió y cumplió: Ganó el premio Carlos 2022 y caminó hasta Conhelo

«Las promesas se cumplen. No tenía expectativa que pudiera ganar el premio Carlos con la obra ‘Como Hermanos’, y te dije que si ganaba me iba corriendo hasta Conhello. Hoy la tuve que cumplir», relató ayer cuando arribó, después de seis horas de caminatas entre yuyales, guadales y muchas rosetas, el artista castense Diego Sorba.

«Valió la pena el sacrificio, porque realmente hicimos historia con esa obra, porque nunca una producción independiente de Carlos Paz había ganado en la terna de Comedia Dramática en más de veinte años», resaltó el entrevistado.

El actor pampeano ya ganó dos premios Carlos, que otorga la Municipalidad de Villa Carlos Paz, a las obras más destacadas de la temporada de verano. En la edición 2021, con su trabajo «Beto, El Bombero» se quedó con la estatuilla para el Mejor Espectáculo Infantil, compitiendo con «los tanques mediáticos» de Córdoba y Buenos Aires.

Este año la obra infantil nuevamente fue ternada, pero no ganó; y con la obra «Como Hermanos», junto a Gastón Hidalgo, Julián Prieto y José Luis Dreye, ganó el premio, compitiendo con las obras Bajo Terapia, que también compitió como Mejor Libro Teatral, y ¡Andate…amor mío!, que fue interpretada por René Bertrand y Paula Morales, con Belén Giménez, Héctor Pazos, Adriana Mendoza y Valentina Degano.

SEIS HORAS

«El amanecer pampeano es maravilloso», enfatizó Sorba, quien partió de Eduardo Castex a las 6.10 horas y arribó a Conhello pasado el mediodía. «Cuando llegué a Bouef me relajé porque estaba casi a mitad de camino, pero después agarré un guadal tremendo que parece que estás caminando en la arena seca de la playa. Pero, estos trekking son maravillosos y es un deporte hermoso que cualquiera lo puede practicar solamente con un par de zapatillas», dijo.

«No troté porque traje mucha comida y agua porque no sabía cómo iba a ser el trayecto y la mochila pesada no me permitía correr», aclaró.

Sorba destacó que el premio alcanzado fue «muy importante» para los actores independientes. «Esta es la primera vez en la historia de los premios Carlos que una obra local independiente gana una terna que no sea el premio Chango Juárez, que es donde vamos todos los que no nos conoce nadie y todos los independientes, así que fue maravilloso y fue un verano soñado», resaltó.

E hizo hincapié que la obra fue escrita por Gastón Hidalgo, a quien calificó «un groso» como escritor, director y actor. «Logramos sorprender al jurado y la gente, porque no teníamos ninguna estrella conocida, no es una obra comercial porque es una comedia dramática.

Carlos Paz es humor o vedettes y no hay un publico para esas obras de teatro, pero abrimos puertas y quedamos súper contentos», agregó.

«Fue el mejor verano de mi vida a nivel artístico y personal. No es fácil producir y actuar en dos obras, además hacía dos shows semanales y todos los días cantaba durante el desayuno de 300 personas desde las 8.30 horas», narró. «Pasé Navidad con mi viejo en Castex, me fui a Carlos Paz, arranqué la temporada el 26 de diciembre y durante 60 días no paré un solo día», agregó.

FUTURO PROMISORIO

Sorba destacó que «afortunadamente» se viene una temporada con «mucho trabajo». Con la obra Beto, el Bombero, que es un reconocimiento a los bomberos voluntarios y concientiza sobre el cuidado del medio ambiente, estuvo que en mayo «comenzará una pequeña gira por el Día de los Jardines de Infantes». Este año «hay clases, así que eso nos permite volver a las escuelas, colegios y pueblos», dijo.

-Los tiempos pospandémicos permiten augurar un futuro laboral promisorio.

-Sí, pero no soy de los que piensan que ahora podemos trabajar y tenemos que recuperar los dos años que estuvimos parados por la pandemia, porque sino no aprendimos nada durante todo este tiempo. En mi caso, solamente pretendo trabajar y disfrutar. Hoy estoy acá y después vamos a otros lados. Tengo varios eventos comprometidos, porque explotaron las carreras (atléticas) y este fin de semana animo en Alpa Corral, después tengo en abril una carrera muy linda adentro del Parque de Talampaya y cada vez va mas gente de La Pampa que compite en las carreras que se realizan en Córdoba.

Comentarios

Comentarios