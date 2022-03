Anna Sorokin, la estafadora en la que se basó una serie de Netflix, será deportada a Alemania

Anna Sorokin, la falsa heredera que en 2019 fue condenada por fraude y estafas por miles de dólares a bancos, hoteles y amigos, será deportada a Alemania. Su caso volvió a tomar notoriedad tras el estreno de la serie “Inventando a Anna” que fue un éxito en Netflix.

La mujer, de 31 años, es ciudadana ruso-alemana y en marzo de 2021 fue arrestada por las autoridades migratorias de Estados Unidos luego de que se le venciera la visa que permitía su estadía en ese país por un tiempo determinado.

Anna Sorokin nació en Rusia y, bajo el nombre de Anna Delvey, a los 15 años se mudó a Alemania. Estudió moda en Paría y en 2014 se trasladó a Nueva York, donde comenzó a alojarse en lujosos hoteles, viajar en jets privados y se codeaba con la élite de Manhattan bajo la estafa de ser una heredera millonaria alemana.

En realidad, Anna Sorokin – o Anna Delvey – es hija de un camionero y una comerciante rusos.

Incluso, con la excusa de crear una fundación para el desarrollo del arte privado, Sorokin llegó a obtener 22 millones de dólares para el proyecto. Los bancos más importantes de Nueva York le brindaban los préstamos aceptando solicitudes basadas en falsos datos financieros.

Finamente, en 2017 fue detenida luego de no pagar la cuenta de un almuerzo en un hotel por 200 dólares.

Tras su condena dictada en 2019 a 12 años de prisión, Anna fue liberada en febrero de 2021 por buen comportamiento.

Sin embargo, al mes siguiente Sorokin fue detenida nuevamente en una instalación de la agencia de Inmigración y Control de Aduanas por haberse quedado en Estados Unidos con una visa vencida.

Ahora, la estafadora será trasladada a Frankfurt después de haber estado presa en un centro de detención en el estado de Nueva York, según informó el New York Post.

«La moción para suspender la deportación fue presentada este lunes. Hasta que obtengamos un fallo de la apelación para suspender la deportación, no habrá mucho más que informar”, declaró su abogado Manny Arora al The New York Post y agregó: “Hablé con Anna esta mañana, estaba confundida y un poco preocupada».

