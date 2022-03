Semana de la Memoria: Estrenan la obra «Lápices, un musical con memoria»

En el marco de la Semana de la Memoria, el jueves 24, en el Centro Cultural Provincial MEDASUR se estrenará «Lápices, un musical con memoria», y después se presentará en distintas localidades pampeanas.

El viernes 25 habrá una función especial gratuita para los colegios secundarios y por la noche, otra abierta al público con venta de entradas.

La obra cuenta con el apoyo del Fondo Nacional de las Artes (FNArtes) y el Ministerio de Educación, la Secretaría de Cultura y la Subsecretaría de Derechos Humanos del Gobierno de La Pampa.

«LÁPICES…»

«Lápices, un musical con memoria», fue la tesis de graduación de la Licenciatura en Composición Coreográfica de Comedia Musical de la artista pampeana Paula Grosse.

«Saber que estamos representando a personas reales en una historia de la que pasaron más de 40 años, pero que dejó una herida muy grande en todos los argentinos y argentinas, es muy duro, pero a la vez es hermoso poder representarlo a través del arte», dijo la autora.

«Es una herramienta hermosa para generar conciencia, para denunciar lo que pasó, pero a su vez hacerla llegar a las generaciones más jóvenes y que conozcan esta historia. Es algo transformador porque no hay manera de que la obra no te sensibilice y no te interpele aunque sea un poco», aseveró Grosse.

SINOPSIS

La Plata, 1976. Mientras la Argentina es azotada por una fuerte crisis económica y política, un grupo de estudiantes secundarios se embarcarán en la tarea de luchar por una sociedad más justa.

En medio de protestas, actos relámpagos, reuniones de la UES (Unión de Estudiantes Secundarios), ollas populares y peñas, Pablo conoce a Claudia. Una historia de amor, sueños y rock en épocas de represión, secuestros y terror. Una dictadura que intentará aniquilar el espíritu revolucionario de los jóvenes. Una generación militante que se aferrará a sus ideales con uñas y dientes.

Basada en un suceso real “Lápices” alza la voz para gritar Nunca Más, las voces de aquellos jóvenes jamás serán silenciadas. Una ópera de rock nacional protagonizada por artistas de la Provincia que interpretarán a través de la danza y el canto esta historia movilizante. Lápices, reafirma la premisa de que el arte puede cambiar el mundo.

La obra cuenta con 17 actores y actrices en escena y músicos en vivo que interpretan clásicos del rock nacional.

El libro es de Sol Cardozo y Paula Grosse, que además es la directora general. La asistencia de dirección y coreografías están a cargo de Magalí Gigena, la dirección actoral de Carolina Aguerrido, la dirección vocal de Ariel Madrides y la producción general de Lucía Benini.

FUNCIONES

Jueves 24 a las 21.30 horas: Estreno con entrada libre y gratuita para todo público.

Viernes 25 a las 10.30 horas: Función para colegios secundarios.

Viernes 25 a las 21.30 horas: Función abierta al público con venta de localidades

