Perros peligrosos en Castex: Denuncian que lesionaron a una mujer y muerden a los vecinos

Vecinos del barrio Fonavi IV de esta localidad transmitieron su preocupación por que la superpoblación canina en el Albergue Municipal, y revelaron situaciones donde personas que fueron mordidas e incluso lesionadas «en la columna» porque le causaron la caída de una bicicleta.

«Tenemos una grave problemática con los perros. Hay más o menos 10 perros grandes y un chico tiene un pitbull que tiene puesto un bozal porque atacó a mi perrito. Incluso hay gente que no pasa por estas calles por los perros», detalló una vecina del denominado «barrio del hospital».

El Albergue Municipal se encuentra ubicado en el cruce de calles Gobernador Duval y Raúl B. Díaz. La vecina detalló que el lunes sufrió un accidente familiar. «Salió la señora que cuida a mi mamá y el perro atacó a la mujer y le rompió la calza, pero una semana antes otro perro atacó a mi perro y lo dejó todo lastimado», señaló.

URGENCIAS

«El lunes llamé al Juzgado de Falta para ver qué podíamos hacer con los perros. Con los vecinos no tenemos problema, pero con los perros no sabemos qué hacer. Pero, estaban muy ocupados, y en ese momento que pasó todo no podían venir, y me dijeron que fuera hoy (por el martes) a hacer una denuncia», se lamentó la vecina.

En realidad, el lunes se realizó una capacitación del personal del Juzgado de Faltas de esta localidad, aunque previamente se informó que igualmente se atenderían urgencias.

«Tengo gente conocida que fue estropeada por los perros. A una mujer le estropearon la columna, porque iba en bicicleta, el perro la atacó, la hizo caer al suelo sobre la bicicleta y se estropeó la columna; después a una parienta le mordió la pierna y hasta el día de hoy tiene una lastimadura bastante fea», aseguró la entrevistada.

Comentarios

Comentarios