El mensaje que Rozín dejó grabado antes de su muerte para su programa

La muerte de Gerardo Rozín fue un impacto muy grande para la televisión argentina y para Telefe en particular. Por eso, en el regreso de la Peña de Morfi, ciclo que conducía y producía el periodista, hubo una serie de homenajes para recordarlo. Entre ellos, apareció un mensaje que él mismo grabó antes de su muerte en el que explica por qué no quiso hablar sobre su enfermedad públicamente.

Fue una recreación del segmento «Las canciones más lindas del mundo», en la que recordó a Gustavo «Cuchi» Leguizamón y su canción «Me voy quedando», que ya había cantado en otro de sus programas.

«Yo creo que el inconsciente musicaliza muy bien la vida. A esta canción me la crucé muchas veces en la vida», comentó Rozín. «Pasaron muchos años y me entero de un muy mal diagnóstico. Estoy bajando la escalera de mi casa y, no me preguntes cómo, pero después de casi 40 años digo ‘me voy quedando ciego’… Es como si después del diagnóstico, hubiese tenido el pronóstico», contó, visiblemente emocionado.

«Me pareció una canción muy buena para ese dolor. Para ese dolor del que no sabe si se va a quedar. Yo quería contar que algo estaba pasando, pero no quería ser noticia por eso. No me volví a cruzar con esa canción en todos estos meses. Sin embargo, hoy, acá, por las dudas, ‘Me voy quedando'», presentó, antes de comenzar a cantar.

