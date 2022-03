El insólito video de la reacción del embajador de EEUU probando el fernet en Córdoba

El embajador de Estados Unidos en la Argentina, Marc Stanley, está de gira por la provincia de Córdoba, en el marco de una serie de reuniones con el gobernador Juan Schiaretti y el intendente de la capital Martín Llaryora. En la gira, el diplomático disfrutó de los paisajes serranos y no perdió oportunidad de probar el fernet, uno de los emblemas provinciales característicos junto con el cuarteto.

En sus redes sociales, se lo vio a Stanley saboreando un trago de la famosa bebida. Lo subió a su cuenta de Twitter y allí dio su veredicto: “I like it” (me gusta en inglés) afirma en la publicación.

Además de las reuniones con Schiaretti y Llaryora, el embajador norteamericano mantuvo un encuentro con empresarios cordobeses en el Centro de Arte Contemporáneo, organizado por la Cámara de Comercio de Estados Unidos en Argentina, en la zona del estadio Mario Alberto Kempes.

Sin embargo, lo más llamativo de la visita del diplomático fue la publicación en sus redes donde hacía mención a los emblemas cordobeses, como el cuarteto y el fernet. Se hizo tiempo para ir a un bar de la ciudad para probar nada menos que el clásico “fernet con coca”, la bebida que identifica a la provincia.

En otra de sus publicaciones al arribar a Córdoba, Marc Stanley escribió: “Qué bueno poder viajar al fin a la tierra del cuarteto y el fernet. ¿Qué más no me puedo perder en esta visita?” escribió en español, mientras que en el mismo mensaje en inglés habló de la provincia como “land of cuarteto and Fernet!”.

