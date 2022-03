Se cumplen hoy 2 años, del fallecimiento de Julio Fontana

22 de Marzo de 2020 – Fallece Julio Cesar Bissio, en la Ciudad de Buenos Aires. Cantor, actor, poeta y compositor. Se lo reconoce con el seudónimo artístico: Julio Fontana.

Había nacido el 4 de Junio de 1931 en la localidad de 9 de Julio, Provincia de Buenos Aires.

Sus comienzos como cantor profesional datan de 1953 en el género del tango. Actuó en la orquesta de Rodolfo Biaggi junto a Hugo Duval y también en la orquesta de Juan Sánchez Gorio, junto a cantores de la talla de Raúl Ledesma, Roberto Mancini, Alberto Echague y Carlos Falcón, entre otros.

Como autor sus temas han sido cantados y grabados por los más destacados intérpretes, tales como, Daniel Toro, Los Tucu Tucu, Mercedes Sosa, Miguel Monteros, Jorge Sobral, Mariano Mores, Los Nocheros y Soledad, entre otros

Como actor participo en «Yo soy porteño» por canal 13, pero se dedicó exclusivamente al doblaje de películas.

Obras: A los maestros rurales (con Cuti Carabajal) – A vos pibe (con Héctor Stamponi) – Amigo (con Carlos Alberto Sánchez) – Barrio Los Lagos (con Cuti Carabajal) – Canción de rio y estío (con Daniel Toro) – Canta que canta Jesús María (con Pedro Favini) – Como estas (con Kike Teruel) – Como me gusta (con Facundo Toro) – Con el corazón y no con la mente (con Carlos Ernesto Bazán) – Corazón enamorado (con Carlos Bergesio) – Cuando te pienso en zamba (con Leopoldo Federico) – Cuatro líneas de amor (con Daniel Toro) – De espuma y de sal (con El Chango Nieto) – Después de todo que (con Sebastián Piana) – El amor no tiene fronteras (con El Chango Nieto) – El baile (con Daniel Toro) – El cumpleaños de la abuela (con Cuti y Roberto Carabajal) – El ganador (con Facundo Toro) – El juramento (con Alberto Oviedo) – El otoño y tu (con Mauricio Marcelli) – El ultimo vals (con Nicolás Dragone) – Escríbeme una carta (con Daniel Toro) – Florcita bandeña (con Cuti Carabajal) – Guitarra desolada (con Carmen Guzmán) – Homenaje a las bailantas (con Héctor Chávez y María Ofelia) – Jesús María cantara (con Raúl Galiano y Pedro Favini) – Juventud siempre adelanta (con Daniel Toro) – La casa de mis padres (con Ramón Navarro) – La diosa (con Facundo Toro) – La familia (con Cuti Carabajal) – La serenata (con Roberto Carabajal) _ Las cosas de mi sobrina (con Daniel Toro) – Las pequeñas cosas (con Facundo Toro) – Lo que fue (con Ramón Navarro) – Mi mariposa triste (con Daniel Toro) – Mi tierra te está esperando (con Roberto Ternan) – Milonga sin ton ni son (con Carlos Bergesio) – Nuestra despedida (con Viviana Careaga) – Para el tiempo de las uvas (con Víctor Yunes Castillo) – Pensándote (con Carmen Guzmán) – Por Reconquista (con Pedro Favini) – Porque me faltas tú (con Daniel Toro) – Que diablos pasa (con Miguel Monteros) – Querida mía (con Pedro Favini) – Recuerdos de la casa grande (con Cuti Carabajal) – Se casó la Jaqueline (con Margarita Marengo) – Se me hace agüita la boca (con Pedro Favini) – Todo es tango (con Pascual Mamone y Miguel Monteros) – Un niño está por nacer (con Kike Teruel) – Un pibe y un tango (con Mario Requena y Rubén Kaminski) – Vengo a darte la mano (con Daniel Toro) – Zamba de mi pueblo chico (con Oscar Valles) – Zamba del regreso (con Gerardo Macchi Falú) – Zamba para olvidarte (con Daniel Toro) – Zamba para tu ausencia (con Carlos Bergesio), entre otras.

Comentarios

Comentarios