Conmoción: Italia perdió con Macedonia del Norte y quedó eliminada de Qatar 2022

Italia volvió a quedar afuera de una Copa del Mundo. En uno de los partidos del repechaje europeo, Macedonia del Norte lo derrotó como visitante por 1 a 0 en Palermo y lo eliminó del próximo Mundial de Qatar, tal como le había sucedido en Rusia 2018.

Un gol de Aleksandar Traijkovski -curiosamente jugador del US Palermo entre 2015 y 2019, ahora en el fútbol de Arabia Saudita- cuando se jugaba el segundo minuto de descuento dejó envueltos en silencio a los 35.000 hinchas italianos presentes en el estadio Renzo Barbera y en paralelo, desató el festejo enloquecido de los jugadores macedonios.

NORTH MACEDONIA!!! ONE OF THE GREAT UPSETS OF ALL TIME 🤯

AS IT STANDS, ITALY ARE OUT OF THE WORLD CUP! pic.twitter.com/DBRBcUhZC5

