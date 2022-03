Alberto Fernández: «Hay diablos que aumentan los precios, pero hay que hacerlos entrar en razón»

Alberto Fernández se refirió este domingo a la batería de medidas impulsadas por su gobierno en el marco de la «guerra» contra la inflación y fustigó a parte de la dirigencia del campo, a la que acusó de tomar una posición «político partidaria» y de no representar al sector.

En diálogo con la TV Pública, el Presidente sostuvo que «no quiere quedar bien con Dios y con el diablo», pero que «hay diablos que hacen subir los precios». «Lo que hay que hacer es hacer entrar en razón a los a diablos, y sino tenemos herramientas para hacerlo», explicó el mandatario.

«No quiero quedar bien con Dios y con el diablo: yo necesito que la gente pueda vivir en paz y que los precios bajen», afirmó Fernández, al tiempo que destacó la labor de Roberto Feletti al frente de la Secretaría de Comercio Interior.

Entre los causantes de la inflación, Fernández sostuvo que «tiene mucho que ver en el modo en el que se concentra la producción de alimentos, y ahí tienen mucho que ver los formadores de precios. Hay que llamarlos a la reflexión, porque el hecho de tener una suerte de oligopolio no los autoriza a hacer padecer a los argentinos».

Con respecto al acuerdo alcanzado con el FMI, el presidente dijo que «nos sacamos la soga del cuello, que era el problema del Fondo. podemos empezar a transitar el camino que debemos transitar. Es un buen momento si lo sabemos aprovechar; es un buen momento en un contexto lleno de dificultades».

“En el Frente (de Todos) todos sabemos que tenemos el problema del Fondo por Mauricio Macri… y creo que nadie en el Frente quería que caigamos en default”. @alferdez habla sobre el motivo del acuerdo con el FMI.#AlbertoEnDesiguales | https://t.co/fnEKkuadQ9 pic.twitter.com/J3JWW1i39F — Televisión Pública (@TV_Publica) March 27, 2022

«Hemos logrado sacarnos un problema, que era la angustia de pensar que este año teníamos que pagar 19 mil millones de dólares y que sabíamos que no había ninguna posibilidad de que podamos hacerlo. Tuvimos una firmeza singular con el Fondo. Es más, tuvimos un acuerdo que la ortodoxia económica del Fondo no quería aceptar. Es la primera vez que se firma un acuerdo donde no hay condicionamientos», remarcó, en un mensaje a los sectores díscolos del oficialismo.

Consultado acerca de la interna del Frente de Todos, Alberto Fernández opinó: «Me parece que son debates que se proponen más en los medios que en la gente. La gente está preocupada en saber cómo resolvemos la inflación, cómo resolvemos los alquileres. En el Frente es obvio que tenemos miradas distintas. Lo que tenemos que saber es convivir con esas miradas, respetándonos».

En otro de los pasajes de la entrevista, el dirigente se refirió a la Ley de Alquileres y dijo que es «obvio que no funcionó y que le complicó la vida a los inquilinos». Acto seguido, sostuvo que Massa le propuso la idea de suspenderla por 90 o 180 días, para poder trabajar en un nuevo proyecto federal que contemple la situación de los inquilinos de todo el país.

«Mientras yo sea Presidente, voy a hacer todo lo posible para defender a Aerolíneas Argentinas para todos los argentinos», lanzó luego en respuesta a Mauricio Macri, y negó que vaya a haber cambios en el Gabinete.

A modo de cierre, Fernández adelantó que el hijo que espera con su pareja, Fabiola Yáñez, nacerá en abril y que se llamará Augusto o Francisco.

