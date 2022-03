Estudiantil de Castex confirmó el nuevo entrenador para la Liga Pampeana 2022

Guido Carracedo fue confirmado como director técnico de la Primera División del Club Estudiantil de Eduardo Castex, que comenzará a prepararse para el campeonato de la Liga Pampeana 2022.

Carracedo reemplazará al renunciante Ignacio Archeri, quien oficializó su salida pocas horas después de perder –en la definición por penales- frente a Racing Club, por los cuartos de final del Torneo Provincial 2022.

La información fue confirmada por dirigentes de la comisión de fútbol tricolor, que se reprodujeron en el sitio oficial de la entidad castense.

El ex entrenador de Deportivo Alpachiri en este Torneo Provincial 2022, aún no definió el cuerpo técnico que lo acompañará en este proceso en el club bohemio. Aunque en su paso por Alpachiri trabajó con el castense Jonathan Robledo como preparador físico, porque lo cual no se descarta que pueda acompañarlo nuevamente en el equipo local.

Comentarios

Comentarios