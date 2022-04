Ziliotto presidió el acto en General Pico y pidió que “no se desmalvinice la memoria del pueblo»

“Es una obligación de todos los gobiernos democráticos de la República Argentina seguir militando para que no se desmalvinice la memoria del pueblo y que se utilice la diplomacia para que, el día de mañana, se pueda decir que las Malvinas son argentinas” enfatizó el gobernador Sergio Ziliotto. El mandatario pampeano encabezó el acto central del Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas, en el 40° aniversario de la gesta.

El acto central se desarrolló en General Pico, donde un importante marco de vecinos se sumó para reconocer y honrar a los excombatientes. Ahí se inauguró el parque Héroes de Malvinas, donde se erigió un monumento con los nombres de los 632 argentinos caídos en combate, se descubrieron placas conmemorativas, se depositaron ofrendas florales en su memoria, para culminar con un desfile cívico-militar.



El gobernador pampeano se dirigió a los “queridos, entrañables y, en muchos casos amigos, héroes de Malvinas”, y destacó que “es una gran emoción participar de este acto en el que recordamos a cientos de argentinos y decenas de pampeanos que no tuvieron ninguna duda en defender la soberanía argentina”.



El mandatario pampeano se despojó de su rol de gobernador: “en virtud de haber compartido generación con la clase 62, aunque no participé de la gesta, quiero ofrecer mi homenaje personal a quienes convivíamos en General Pico y compartíamos barrio, escuela, club con “Jorgito” Gaitán, con Alejandro Pellitero, con el “Vasquito” Amesgaray, disfrutando de la inocencia y de las ganas de vivir”.





“Una dictadura genocida, a la que no le alcanzó con hacer desaparecer 30.000 argentinas y argentinos, también con el único objetivo de perpetrarse en el poder, utilizó a jóvenes inexpertos, desde el conocimiento, desde los recursos para pelear, contra una fuerza militar claramente superior”, cuestionó.



TIEMPOS DE REINVINDICACIÓN

Ziliotto invitó a hacer “un ejercicio de memoria hoy, como siempre lo hacemos el 2 de abril y a diario, desde la militancia en la causa Malvinas. A ellos los mueve un orgullo muy fuerte de haber ido a pelear y haber tenido que volver con las manos vacías, hasta con la humillación y la espalda del pueblo argentino, también de eso hay que hacerse cargo”.

“Es tiempo de reivindicación, y quiero que esas cuatro luces que cada vez brillan más alto, más fuerte, de Daniel Lagos, de Jorge Pardou, Hugo Gatica y de Alberto Amesgaray, sean el norte que nos marque el camino para defender la soberanía. Ellos dieron la vida”, agregó.





“Tenemos -dijo el Gobernador- que desterrar las ideas trasnochadas de recuperar las Malvinas a través de la fuerza. Es una obligación de todos los gobiernos democráticos de la República Argentina seguir militando, para que no se desmalvinice la memoria del pueblo y que se utilice la diplomacia para que el día de mañana, principalmente nuestros héroes y también todo el pueblo argentino puedan decir definitivamente que las Malvinas son argentinas, como lo venimos diciendo hace muchísimos años”.

“NUESTOS HÉROES SON NUESTRO NORTE”

Luego de un sentido aplauso y de entonar las estrofas del Himno Nacional Argentino, Jorge Gaitán, Presidente de la Asociación “Edgardo Amesgaray”, entregó al gobernador un cuadro recordando a los cuatro caídos en el crucero General Belgrano, y enfatizó la necesidad de no olvidar “a nuestro cuatro héroes: Amesgaray, Lagos, Gatica y Pardou. Ellos son nuestro norte”.



El excombatiente recordó que entre los años 1982 y 1990, Argentina sufrió un proceso de desmalvinización. “Tuvimos que callarnos, porque éramos los responsables de la derrota; de Malvinas no se hablaba, eso nos costó casi cuatrocientos compañeros que tomaron la decisión de no seguir con esta causa”, recordó.





Gaitán valoró el proceso posterior de reconocimiento a los excombatientes. “Hablar de nuestra historia de vida fue el camino para empezar a sanar, es una herida muy grande y es muy difícil de sanar, pero el hecho de hablar con nuestros niños y jóvenes en las escuelas fue el bálsamo para seguir adelante”, enfatizó.



“Hace 40 años Diego y Pedro pisaban Malvinas -recordó Gaitán-, hoy caminan con nosotros y es un orgullo tremendo. Larga fue la lucha pero no imposible. Y seguimos trabajando con las familias de los cuatro héroes que tenemos en La Pampa, personas sencillas, con muchísima bondad. Luchamos para que nuestros jóvenes se puedan mirar en ellos”.



“Por eso hoy es un día más de lucha” destacó Gaitán, quien remarcó la importancia de que el gobernador Sergio Ziliotto haya enviado a Diputados un proyecto de Ley para que todos los veteranos de Malvinas accedan a la obra social SEMPRE. “Es maravilloso ver tantos amigos, estamos orgullosos de nuestra ciudad, de la población que nos acompaña y por eso agradecemos a la ciudad de General Pico”, dijo.

LOS PRESENTES

Durante el acto, que se realizó en la Plaza Héroes de Malvinas de General Pico, el mandatario pampeano fue recibido por el Jefe de Tropas de la “Agrupación 2 de Abril”, Mayor Cesar Sebastián González; el comandante de la 10ª Brigada Mecanizada, Coronel Roberto Etchevest; el ministro a cargo de la presidencia del Superior Tribunal de Justicia, Fabricio Losi; y ministros del Poder Ejecutivo Provincial. También estuvieron presente el senador nacional, Daniel Pablo Bensusán; el Jefe de la Policía de La Pampa, Comisario General (RE) Daniel Omar Guinchinau; diputadas y diputados provinciales; el Procurador General, Mario Bongianino; la vicerrectora de la UNLPam, a cargo del rectorado, Verónica Moreno; y demás autoridades y público presente.

