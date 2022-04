Aleix Espargaró ganó en Termas de Río Hondo su primera carrera en el Mundial de Moto GP

El español Aleix Espargaró, con Aprilia, ganó este domingo su primera carrera en el Moto GP, al adjudicarse con autoridad el Gran Premio de la República Argentina, que por la tercera fecha del campeonato de la especialidad se disputó en el autódromo santiagueño de Termas de Río Hondo, ante 70 mil espectadores que vibraron con el regreso de la categoría reina al país.

En un duelo codo a codo en los últimos tramos con su connacional Jorge Martín (Ducati), Espargaró se impuso con firmeza al cabo de las 25 vueltas al trazado de 4.806 metros, que tuvo en el tercer escalón del podio al también español Alex Rins (Suzuki).

Luego se ubicaron el español Joan Mir (Suzuki), el italiano Francesco Bagnaia (Ducati), el sudafricano Brad Binder (KTM),el español Maverick Viñales (Ducati), el francés Fabio Quartararo (Yamaha) y los italianos Marco Bezzecchi (Ducati) y Enea Bastianini (Ducati)

Martín tomó la delantera a pesar de que Espargaró había hecho la pole. El piloto de Aprilia buscó superarlo y faltando cinco giros para el final pudo dar cuenta del representante de Ducati, quien lo persiguió sin éxito a la bandera a cuadros.

De esta manera, Espargaró, de 32 años, oriundo de Granolles, España, obtuvo su primera victoria en la categoría en sus 200 carreras, al igual que Aprilia, que en el historial de la categoría reina nunca había logrado una victoria

Con dos carreras disputadas el campeonato de Moto GP tiene en la cima a Espargaró (Aprilia) con 45 unidades, seguido por el sudafricano Binder (KTM), 38, el italiano Enea Bastianini (Ducati), 36; el español Alex Rins (Suzuki), 36; el francés Quartararo (Yamaya), 35; el español Mir (Suzuki), 33, el portugués Miguel Oliveira (KTM), 28, y el francés Johann Zarco (Ducati), 24, en las principales posiciones.

MOTO 2

En la antesala del MotoGP, la competencia de Moto 2 marcó la segunda victoria del año y el tercer podio en tres carreras del italiano Celestino Vietti (Kalex), integrante de la Academia VR46 del célebre recientemente retirado Valentino Rossi.

Segundo culminó el tailandés Somkiat Chantra (Kalex), y tercero fue el japonés Ai Ogura (Kalex). Luego se ubicaron el español Aron Canet (Kalex), el británico Jake Dixon (Kalex), el italiano Tony Arbolino (Kalex), el español Pedro Acosta (Kalex)

Con gran autoridad, Vietti avanzó rápidamente desde la sexta posición a la segunda y luego salió indemne de un incidente con el joven poleman, el español Fermín Aldeguer (Boscoscuro), que se llevó la peor parte y debió abandonar.

Posteriormente debió contener a Chantra, en una pelea con dos adelantamientos pero a un ritmo insostenible para el resto.

Aldeguer, de 16 años, el poleman más joven de la historia de Moto2, debió cuidarse de Vietti, algo que solo pudo hacer hasta el comienzo de la tercera vuelta.

En la sexta Vietti se pasó, Aldeguer intentó colarse, pero hubo contacto y éste último se llevó lo peor cayendo al suelo. Chantra aprovechó y se acercó a Vietti, mientras que tercero pasó a ser uno de los animadores de campeonato, Aron Canet.

Vietti mantuvo bien la primera posición durante unas vueltas, con una mínima ventaja sobre Chantra, mientras a sus espaldas continuó la lucha entre Ogura y Canet, con el español de nuevo al frente. A cinco vueltas del final, Vietti intentó aumentar el ritmo pero Chantra no se soltó, mientras Arbolino fue superado por Dixon.

Cuatro pilotos tuvieron que abandonar por caídas, el español Augusto Fernández (Kalex), el italiano Nicolo Antonelli (Kalex), el estadounidense Sean Dylan Kelly (Klex), y el poleman, el español Fermín Aldeguer (Bososcuro)

El italiano Vietti (Kalex) con 70 puntos lidera el campeonato, seguido por el español Canet (Klex), 49, el tailandés Chabtra (Kalex), 45, y el japonés Ai Ogura (Kalex), 36, en las principales posiciones.

MOTO 3

En la división menor, Moto 3, al cabo de las 21 vueltas triunfó el español Sergio García, con GasGasal, y sus escoltas fueron el italiano Dennis Foggia (Honda) y el japonés Ayumu Sasaki (Husqvarna).

Completaron los ocho primeros el italiano Riccardo Rossi (Honda), el japonés Tatsuki Suzuki (Honda), el brasilero Diogo Moreira (KTM), el español Daniel Holgado (KTM) y el japonés Kaito Toba (KTM).

