Netflix le bajó el pulgar a Will Smith y suspendió su próxima película

Netflix resolvió este sábado discontinuar la producción de «Fast and Loose», una próxima película que tenía previsto a Will Smith como protagonista, luego del escándalo que tuvo como centro al actor estadounidense en los premios Oscar del último domingo.

El proyecto ya había perdido a su director, David Leitch, una semana antes del episodio en la ceremonia de los Oscar en el que Smith irrumpió en el escenario del Dolby Theatre para abofetear al comediante Chris Rock, que estaba presentando un premio y había hecho un chiste sobre su esposa, Jada Pinkett.

La decisión del director de abandonar la película tuvo que ver con que optó por otro proyecto con el actor Ryan Gosling, «Fall Guy», lo que facilitó la cancelación del proyecto a partir del escándalo protagonizado por Smith, que este viernes renunció a la Academia de Hollywood ante su inminente expulsión.

Según fuentes consultadas por el sitio especializado The Hollywood Reporter, Netflix estaba buscando tras la renuncia de Leitch un nuevo director para avanzar con la película, en un contexto en el que las acciones de Smith cotizaban alto por ser el favorito para ganar el Oscar a Mejor Actor por «King Richard», galardón que finalmente obtuvo minutos después de la agresión a Rock.

