Hablemos de Economía: “El acuerdo con el FMI a priori no es beneficioso para el conjunto de la sociedad” (*)

El joven castense Laureano Nogueira, que actualmente cursa quinto año de la Licenciatura en Economía en la UBA, analizó el acuerdo firmado por el Presidente de la Nación, Alberto Fernández, con las autoridades del Fondo Monetario Internacional (FMI). “Lo que dejaron trascender, a priori no pareciera que es beneficioso para el conjunto de la sociedad”, expresó el columnista de Radio DON 101.5 Mhz.

“El acuerdo complica al asalariado y el argentino de a pie, porque la tasa no es baja. Y el gobierno no explicó quién va a poner la plata, y cuando no explican es porque la pondrá el pueblo”, dijo Nogueira. ESCUCHE EL AUDIO.

