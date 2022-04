Condena por abuso sexual en Barón: «El juez Pagano evadió todas las pruebas que aportamos», dijo Echeveste

«La presión de los movimientos feministas hace que los jueces tengan temor de emitir fallos, porque después los escrachan y la Justicia no puede funcionar así», se quejó -el lunes- la profesora de psicología Daiana Echeveste. La entrevistada así cuestionó el fallo del juez Marcelo Pagano que condenó a su hermano Nicolás a 9 años de prisión por abuso sexual con acceso carnal «por la participación de dos o más personas», mientras que declaró la «responsabilidad penal» de un menor que al momento de los hechos tenía 17 años.

En las últimas jornadas hubo fuertes reclamos en las redes sociales con el hashtag #JusticiaporNico, y una manifestación de vecinos en Colonia Barón. «En ningún lugar del mundo un pueblo se levanta para defender un violador, pero la gente nos apoya porque saben que mi hermano no es un violador. Habrá más manifestaciones pacíficas, porque queremos que la Justicia escuche nuestra verdad y no puede ser que una personas sea condenada solamente por un testimonio en una Cámara Gesell», dijo Daiana Echeveste en Radio DON 101.5 Mhz. La entrevistada se lamentó que la Justicia «pase de un extremo a otro».

«Está muy mal que (durante tantos años) no hayan escuchado a las mujeres, que estén matando mujeres, pero no podemos vivir en los extremos, donde los hombres viven en libertad condicional porque no tienen argumentos validos para defenderse ante una denuncia de una mujer», dijo. «Sin embargo en esta causa hay gente de movimientos feministas que apoyan a Nicolás, hay personas que han sufrido abusos, niños que han sufrido abusos que nos apoyan», aseguró.

«Enseño ESI -continuó- planteando la igualdad del hombre y la mujer, porque no quiero preparar a mis alumnos que tengan que grabar o hacer firmar un consentimiento a una chica para que quede constancia que quería disfrutar un momento con él».

La entrevistada anticipó que el abogado defensor de su hermano presentará una apelación ante el Tribunal de Impugnación Penal de La Pampa (TIP). «Esos jueces van a tener que mirar y escuchar nuevamente la causa, y espero que esos jueces se saquen la venda de los ojos», dijo.

«Nosotros somos una familia común y corriente, que está endeudada para pagar los abogados y vendemos autos y lo que sea para demostrar la inocencia de mi hermano», agregó.

LA VERSIÓN FAMILIAR

El fallo del juez Pagano se conoció el miércoles 30, después que inicialmente la llevó adelante Alejandro Gilardenghi. En magistrado en su sentencia aseguró que en la causa quedó probado que en septiembre de 2020, en el marco de una reunión entre amigos, los acusados abusaron sexualmente de una menor de 15 años de edad.

Daiana Echeveste brindó otra versión de los hechos. Indicó que los cinco jóvenes -tres varones y las dos menores de 14 y 15 años- se reunieron en una veterinaria del pueblo. Tomaron alcohol y jugaron a las cartas. En el altillo había un colchón, y la denunciante y el menor de edad condenado subieron para tener relaciones sexuales. El chico no se cuidó, narró. «Al día siguiente le llevó la pastilla del día después, y ella estaba con el novio y nadie dijo nada. Un violador no le va a llevar la pastilla del día después», relató. Y reconoció que los tres amigos -los dos acusados y el testigo- habían mantenido -previamente y en distintos momentos- relaciones sexuales con la denunciante, lo cual también se constituye en un delito, porque se trataría -mínimamente- de un estupro.

«Al mes (la menor) radicó una denuncia y no reconoce haber tenido relaciones con el menor de edad. No sabemos por qué acusó a Nico, y la única explicación que encontramos es que se haya enterado el novio que tuvo una relación consentida con el otro chico que es menor de edad o tuvo problemas en la casa e inventó todo esto», expresó la denunciante.

«SUPLICAR JUSTICIA»

Daiana Echeveste expresó que para la familia «es terrible tener que suplicar justicia». «Pensé que la detención se terminaba el miércoles 30, pero estábamos destrozados y el apoyo del pueblo nos levantó», planteó.

Continuando con los cuestionamientos al juez Pagano, dijo: «Nos habían dicho que era un juez justo y confié en eso, pero evadió todas las pruebas que aportamos y la sentencia se basó solamente en el testimonio de la denunciante».

«Hoy tenemos un apoyo incondicional en el pueblo, que se levantó con nosotros para pedir justicia. Porque entienden que es irracional que te acusen y no te podés defender porque la Justicia no te escucha porque sos hombre. Acá con una acusación quedás detenido y te cagan la vida», concluyó.

Comentarios

Comentarios