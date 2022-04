Ziliotto mantuvo «reuniones de trabajo» con tres intendentes

El gobernador Sergio Ziliotto, hoy se reunió con los intendentes Rubén Colado (Puelén), Rubén Müller (Alpachiri) y Patricia Lavín (Ingeniero Luiggi), donde se firmaron convenios, se evaluaron las obras en ejecución, las políticas públicas en marcha y se diagramaron trabajos conjuntos futuros. “Fueron reuniones de trabajo como las que habitualmente mantiene el gobernador con intendentes e intendentas”, explicaron fuentes de Casa de Gobierno.

Ziliotto le indicó al secretario de Asuntos Municipales, Rogelio Schanton, que firme un convenio de cesión con la comuna de Ingeniero Luiggi, para ceder un camión dotado de un equipo succionador/desobstructor. Esto permitirá realizar el mantenimiento del sistema cloacal, y permitir un correcto funcionamiento.

El mandatario pampeano indicó que actualmente se encuentra en el ministerio de Obras Públicas el proyecto con “los trabajos a realizar” en el Hospital luiggense, para mejorar las comodidades para los pacientes.

Y la otra inquietud analizada fueron los trabajos de mantenimiento que se deberían realizar en la Casa de la Cultura, porque fueron afectadas por las inundaciones de 2017.



PUELÉN

El intendente Colado detalló que durante la reunión con el mandatario “hablamos de las necesidades que tiene Puelén”, que son: el gas, la energía y el agua”.

En la actualidad el 30% de la población tiene gas, y se proyecta “duplicar el servicio, que hoy tiene un tendido de 2.800 metros lineales”. En cuanto a la energía “lo primero que tenemos que hacer es un relevamiento del tendido eléctrico y su consiguiente reparación” explicó el jefe comunal. Además detalló que “estamos haciendo 5 casas del Plan Mi Casa, y tenemos que hacer líneas nuevas para esas viviendas”.



En cuanto a la red de agua potable, quedaron -dijo Colado- obras inconclusas de la gestión municipal anterior que se deben finalizar. “Es fundamental porque tenemos varios vecinos que no tienen agua porque no está en funcionamiento el tanque cisterna que fue instalado en 2017”, dijo.



El jefe comunal aclaró que actualmente “no podemos afrontar esos montos”. “En los dos años que llevo de gestión, si no hubiera sido por el Gobierno Provincial, que me ha apoyado de forma incondicional, nada hubiera sido posible. Estoy muy agradecido”, enfatizó.



ALPACHIRI

“Fue una muy buena reunión” analizó el intendente de Alpachiri, Rubén Müller. “Siempre los encuentros con el Gobernador son fructíferos. En esta oportunidad quisimos encontrar una fecha posible para invitarlo a la inauguración del SUM, en el que tanto aportó la Provincia”, agregó..



“También entregaremos 8 viviendas, estamos construyendo 4 más por el Plan Mi Casa y necesitamos más viviendas, como toda la geografía pampeana”, detalló.



Para esas nuevas viviendas se están asfaltando 8 cuadras. Las obras de la red de agua potable y electricidad se hacen con un convenio con la Cooperativa que gestiona los servicios y el gas se acuerda con Camuzzi, aclaró Müller.



El intendente adelantó que la localidad está a punto de “incorporar nuevos loteos para construir más viviendas, por lo que se necesitarán distintas obras de infraestructura que demandarán una fuerte inversión y serán motor para la creación de nuevos empleos”, concluyó.

