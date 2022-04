Portezuelo: Diputados rechazó «por extemporáneo» el laudo solicitado por Mendoza

En la sesión ordinaria de la Cámara de Diputados ayer se aprobó –por unanimidad- el proyecto que rechaza el laudo arbitral y extemporáneo solicitado por Mendoza para la obra Portezuelo del Viento, en oposición a la moción realizada por La Pampa.

“Portezuelo es una obra arcaica, además no hay agua, no generaría la energía que dicen que podría generar, y afectaría el Paso Pehuenche. Con la plata que Mendoza tiene por el cobro de la deuda con Nación que haga lo que quiera, pero no una obra que nos afecte a nosotros”, dijo el legislador Espartaco Marín (Frejupa).

Por su parte, Andrea Valderrama tomó la palabra y dijo: “en estos temas no somos ni radicales ni peronistas, somos pampeanos”.

DESIGNACIONES

Más adelante, se trataron las representaciones de la Empresa Fiduciaria La Pampa SAPEM, por los bloques minoritarios de la Legislatura, y se aprobaron por unanimidad las designaciones de Ricardo Consiglio e Iñaki Ansorena como director titular y síndico titular respectivamente. Las designaciones de Jorge Audicio y Ana María Galán como director suplente y síndico suplente fueron aprobadas por mayoría, con la abstención de la UCR y el rechazo de Comunidad Organizada.

Agustina García justificó la abstención de su espacio político. “No está claro el texto de la ley en el que define la segunda minoría”, dijo.

TERRENOS EN REALICÓ

Por otro lado se aprobó por unanimidad el proyecto donde se solicita al Poder Ejecutivo Provincial que arbitre los medios necesarios para adquirir -a través del Fideicomiso Viviendas para La Pampa- terrenos propiedad de la Municipalidad de Realicó. “Este proyecto viene a satisfacer el deseo de más de 70 familias de Realicó que están esperando su vivienda”, destacaron.

PUEBLOS RURALES TURÍSTICOS

Se aprobó por unanimidad el proyecto por el que se adhiere la provincia de La Pampa a la Ley Nacional 27324 – Régimen de Promoción de Pueblos Rurales Turísticos.

“El objetivo es aprovechar los aspectos turísticos de la provincia y vincularlos con la producción agropecuaria, la gastronomía regional y el hospedaje. El impacto de estos proyectos conlleva el potencial de beneficiar a toda la comunidad”, expresó Alicia Mayoral.

MODIFICACIÓN DE DECRETOS

Luego se aprobó con el rechazo de la UCR, Propuesta Federal y Comunidad Organizada el proyecto del gobierno provincial por el que se propicia la ratificación de los Decretos Nº 4966 y 4967/21 y se les da a los mismos «Fuerza de Ley».

“Se busca adherir a la emergencia hasta diciembre del 2022 para incorporar los insumos de forma directa, pero nos han informado que los equipos ya están adecuados para cualquier situación de crisis epidemiológica. No hay razón para que el Estado haga compras por fuera del régimen. Nosotros respetamos los mecanismos de contratación, que son los que garantizan la transparencia”, argumentó María Laura Trapaglia.

A su vez, Mauricio Agón dijo: “El rechazo, por un lado, es de carácter formal, ya que los decretos tratan de temas distintos. Y por otro lado está la cuestión de fondo. Entendemos existe la situación epidemiológica que marca el primero de los decretos”.

De igual manera se aprobó el proyecto del gobierno por el que se ratifican los Decretos N° 2644/21, 2810/21, 3019/21 y 3096/21 y se les da fuerza de Ley. “Por los mismos argumentos de forma y de fondo, el bloque UCR vota negativamente”, dijo Agón.

