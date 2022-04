Un castense y un trenelense en la Selección Argentina Sub 23 de Vóley

Los pampeanos Leonel «Chingolo» Escudero y el armador Eugenio Gaiottino fueron convocados para la Selección Argentina Sub 23, que durante la semana comenzó una concentración en las instalaciones del Centro Nacional de Alto Rendimiento Deportivo (Cenard), en Buenos Aires.

Para Escudero es la primera convocatoria para vestir la camiseta albiceleste, luego de una gran temporada en Defensores de Banfield en la Liga de Voleibol Argentina (LVA). «No me esperaba la convocatoria porque solo tuve una advertencia en un viaje, donde me dijeron que quizás iba a ser convocado. Pero pasaron los días y cuando llegamos al club, se comunicó el manager de la Selección Argentina para confirmarme esta posibilidad», narró -con la humildad que lo caracteriza- el voleibolista trenelense en una comunicación telefónica con Radio Don de Eduardo Castex.

Leonel Escudero admitió que tuvo «un buen papel» en la LVA, y que su equipo enfrentó «varias veces» a River Plate que lo dirige Pablo Rico, y desempeña la misma función en la Selección Argentina. «Quizás por eso surgió esta posibilidad, más allá que me siento en un buen momento y tengo que aprovecharlo al máximo», admitió.

La concentración permitirá definir el plantel que afrontará las próximas competencias internacionales, con la mirada puesta en el Mundial Sub 23 de Bulgaria. «Somos 16 jugadores y ahí decidirán cuantos jugadores quedarán para las competencias. Vamos con Eugenio (Gaiottino), a quien los conozco de hace mucho tiempo porque jugamos juntos en la Selección de La Pampa y algunos torneos para General Acha», recordó.

«CLUB DE BARRIO»

Chingolo Escudero dejó Trenel hace algunos años y se instaló en Buenos Aires para jugar en Defensores de Banfield. Y no solamente se identifica con el proyecto de la institución, sino que siente una pasión muy particular con el equipo del sur bonaerense. «No me iría a jugar a otro club, a no ser que salga alguna chance en el exterior que es en lo que estamos trabajando», enfatizó el central pampeano.

«Hace varios años que estoy en Defensores y me siento muy a gusto porque es un club familiar que me abrió las puertas desde el primer día», destacó. Además, explicó que el proyecto institucional permitió «ir levantando el nivel». «Estamos haciendo historia en las competencias que participamos. Estoy muy feliz por este proceso que estoy atravesando en el club», señaló Escudero que tendrá su primera convocatoria con la Selección Argentina Sub 23.

-¿Te costó adaptarte a Buenos Aires y a las exigencias de la LAV?

-Por mi personalidad, pensé que me iba a costar demasiado, pero cuando llegue los chicos me integraron rápidamente al grupo y eso me facilitó la adaptación.

SUPERACIÓN

Leonel Escudero es un joven que nació en Trenel, y a quien el voleibol le cambió la vida radicalmente. «Económicamente nunca hubiera podido ir a competir a Buenos Aires», reconoce, y revela que la tartamudez lo aisló desde muy chico porque «casi no podía ni hablar». «Con el vóley fui mejorando todo esto y Defensores (de Banfield) me ayudó mucho», destacó.

«El vóley es mucho en mi vida porque me permitió hacer amigos, me liberé como persona porque era muy tímido. Cuando me surgió la posibilidad de jugar en Buenos Aires me causó una gran alegría porque siempre lo soñé y no desaproveché la posibilidad que me dieron», destacó el interesante central pampeano. «A mí me costaba mucho hacer amigos porque no sabía hablar y con el tiempo lo fui mejorando, con tranquilidad y paciencia. Mis compañeros me tienen mucha paciencia porque lo saben, ayudan y me entienden. Esto lo tengo desde muy chiquito, casi no podía ni hablar y con el vóley lo fui mejorando de a poco», resaltó.

