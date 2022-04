Castense relató la dura experiencia de vivir con alopecia: “Por los Oscar se hizo conocida”, dijo

«Gracias a (Will) Smith una enfermedad poco conocida se hizo pública», destacó la castense Silvia Ampudia, quien padece alopecia, una enfermedad que le provocó «la pérdida total del pelo en todo el cuerpo». La comerciante indicó que esta enfermedad se desencadena por «stress, situaciones psicológicas o emocionales», y actualmente hay obras sociales que no reconocen los tratamientos que son prolongados y con resultados inciertos.

«Es una enfermedad que es autoinmune porque te podes curar y puede volver. No solamente se produce en los adultos, porque un bebé puede nacer con alopecia, un niño de 10 años lo puede tener por un caso de bullying o problemas familiares y no es para preocuparse porque se puede tratar», dijo Ampudia.

El sorpresivo cachetazo del actor Will Smith contra Chris Rock por un chiste de mal gusto sobre el pelo de su esposa, Jada Pinkett, en plena gala de los Premios Oscar 2022, provocó que se comience a hablar de la alopecia, más allá que le valió una inédita sanción de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Hollywood. «El, al chiste inicialmente lo tomó con naturalidad, pero al ver el rostro de su pareja termina reaccionado, porque indudablemente la mujer la está pasando mal por esta enfermedad», señaló.

LA DETECCIÓN

La entrevistada explicó que «hay varios tipos» de alopecia. «En mi caso tengo alopecia areata universal que provoca la pérdida total del cabello en todo el cuerpo; y hay otras donde perdés el cabello en forma parcial y la tratan por stress, donde vas perdiendo el pelo en algunas zonas del cuero cabelludo. En mi caso perdí las pestañas y las cejas y así todo el cuerpo», relató Silvia Ampudia.

«Esto se presentó de una semana a la otra. Antes del 31 de diciembre (de 2021) noté que mi cabello se iba cayendo más de lo normal, no me asusté y pensé que podía ser un problema de tiroides y hasta me imaginé que podía ser consecuencia de las vacunas del Covid 19, porque no tuve Covid y aclaró que estoy a favor de las vacunas», agregó.

«Las vacunas de Covid 19 -enfatizó- no provocan la pérdida de pelo, esas personas que tuvieron caída del pelo tendrían que buscar el fondo de la situación de su vida, porque seguramente un estado emocional le hizo perder el pelo».

«ME RAPÉ»

Ampudia narró que cuando detectó que comenzó a perder el cabello, su médica clínica le ordenó análisis para descartar «algunas posibilidades». Y el seguidamente le sugirió concurrir a un dermatólogo, donde le diagnosticaron alopecia provocada por stress o una situación emocional.

«Tenía el pelo como si me lo cortarán al ras con una tijera y se me iba cayendo como si lo arrancara. Noté que se me caía demasiado el pelo, entonces opté por raparme y comencé otro tratamiento más prolongado que tendrá una duración de seis meses y veremos cómo evoluciona, porque no tengo certezas que pueda recuperar el cabello, porque hay personas que nunca recuperaron el pelo», relató. «Si los resultados no son los esperados, hoy decidiría quedarme así y no seguir probando con alternativas que no garantizan soluciones», agregó.

-¿La enfermedad se desencadena por una situación física o es más psicológico o emocional?

-Es más por situaciones psicológicas y emocionales. Generalmente la alopecia hereditaria es la que tienen los varones, donde pierden pelo en la parte superior o la frente. Las mujeres lo tienen, pero en menor cantidad y no pierden todo el pelo. No recuerdo los nombres científicos. Todas se tratan. En mi familia, tengo tías y una hermana que tienen alopecia con otras características. Esto es psicológico y emocional. En mi caso, no tengo grandes problemas en el trabajo para que me genere un stress, pero quizás está más relacionado con lo emocional porque estuvimos mucho tiempo encerrados, nunca dejamos de trabajar y vivía muy intensamente.

-¿Los tratamientos son efectivos?

-En mi caso, soy muy optimista. El tratamiento que estoy realizando me permitirá recuperar el pelo, pero también se puede volver a caer en algún momento. Hace poco se comunicó conmigo una chica que hace 20 años que está pelada y usa peluca. Yo no quise usar peluca, no uso pañuelo y uso gorra solamente por el sol. En mi caso, no lo tomé como algo grave, es algo que me está pasando y tengo que convivir. Pero, es cierto que los padres tienen que estar atentos con los niños que pueden sufrir casos de bullying.

-¿En La Pampa se puede tratar la enfermedad y los pacientes tienen cobertura de las obras sociales?

-En mi caso, me estoy tratando con un profesional de General Pico que también atiende en Eduardo Castex. Hoy estoy conectada con gente que está en un grupo de autoayuda de Buenos Aires, porque algunas personas necesitan ayuda psicológica y hay varias personas de distintas provincias y soy la única de La Pampa. Hace poco en Buenos Aires hicieron una marcha porque hay obras sociales que no cubren los tratamientos. Mi obra social es privada y me cubre el 50 por ciento del tratamiento.

-La enfermedad afecta fundamentalmente la estética de las personas. ¿Esto demanda una ayuda psicológica?

-Si te ataca en la adolescencia o niñez, es más factible y conveniente. Una adolescente que está en plena etapa de gustar, del primer novio, la puede afectar. En mi caso, con 46 años, lo tomé con naturalidad, pero quizás a una persona de mi edad también la afecta. En mi caso, soy católica, e interpreté que si me tocó afrontar esto, es por algo y si no me curo, Dios dirá. Hago vida normal, mi familia me ayuda mucho. En el trabajo, donde estoy en contacto con mucha gente diariamente, y los clientes pensaban que tenía cáncer porque había quedado totalmente pelada. Lo transmití como algo natural, para que no se preocupen.

