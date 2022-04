Santa Rosa: Denunció al exnovio porque le robó $ 900 mil y la estafó en $ 1,5 millones

Una mujer denunció que su ex novio le robó unos $ 900 mil y la estafó por una suma total de $ 1.500.000 que se encontraban divididos en tres cheques sin fondo a nombre del hombre. Al mismo tiempo afirmó que el estafador se fugó hacia la provincia de Buenos Aires. Tenían un noviazgo de ocho meses pero ya lo conocía desde hace dos años.

La víctima relató que la millonaria estafa comenzó cuando el hombre le preguntó si podían vender su auto -un Renault Fluence- porque él tenía que saldar una deuda de $ 300 mil. Y ella accedió. «Le dije que sí, que podíamos vender mi auto y que después podíamos comprar otro más adelante».

«Accedí porque no tenía ese monto de dinero y lo vendimos en una concesionaria en la avenida Luro. El auto lo vendimos hace unos 20 días», detalló la víctima. Y añadió que el auto que era de su propiedad estaba cotizado en $ 1.500.000 pero que en la venta aceptaron los $ 900 mil ofrecidos por la concesionaria.

Tras realizar ese negocio, la víctima recordó: «Le doy los $ 300 mil a él y el resto del dinero me lo guardo en mi casa en el placard, adentro con mi ropa». Luego de entregar esta suma de dinero, la mujer aseguró que a los diez días su ex pareja aprovechó para robar el resto del dinero de su placard mientras ella dormía la siesta. «Me sacó todo lo restante y entré en desesperación. Comencé a llamarlo y nunca atendió», lamentó.

En ese momento de nerviosismo, luego de varias llamadas sin respuestas, la mujer se dirigió al departamento de él ubicado en la zona céntrica de la ciudad para reclamarle y pedirle el dinero que había robado. «Voy desesperadamente a su departamento, lo encontré de casualidad, porque después se dio a la fuga», señaló. Y agregó que mientras discutían «me hizo tres cheques por $ 500 mil cada uno», lo que representaría el mismo valor por el que está cotizado el vehículo de la víctima.

SIN FONDOS

En relación a los cheques de Banco HSBC que le entregó su ex pareja, denunció que los tres recibos no tienen fondo. «Tiene la cuenta pero no hay dinero», lamentó. Desde ese día su ex pareja no atendió ninguna de las llamadas.

«Después que me da los cheques, nunca más atendió el teléfono ni nada. Después me empiezo a enterar de muchas cosas, fue muchísima gente a cobrarme $ 500 mil, $ 700 mil, $ 400 mil o 5 mil dólares también», relató. Según dijo la mujer, «unas cinco personas se acercaron» a su departamento y a cada una de ellas las atendió desde el portero por miedo a sufrir alguna agresión.

Agotada por las visitas y la situación, la mujer se acercó el domingo por la noche a una seccional de Policía para realizar la denuncia.

Horas más tardes, cerca de las 3 de la madrugada del lunes tocaron el timbre de su departamento y le dijeron que «‘si él no pagaba iba a haber un reajuste de cuentas'».

Por este motivo, la mujer comprendió lo que ocurría con respecto a la deuda que tenía que saldar. La víctima contó que su ex pareja «siempre fue consumidor de drogas», pero nunca imaginó que él llegara a vender.

«Supuestamente el reajuste es de drogas, él tiene que devolver el dinero sino va a tomar represalias esa persona que me habló por el portero. En ese momento le pregunté porque era y me dice ‘me debe dinero de drogas y vamos a revenderlo'», detalló. Esta amenaza le provocó mucho miedo porque le dijeron que si no entregaba el dinero «iban a tomar reajustes de cuentas sobre todos los bienes» que ella posea.

La última comunicación que la víctima tuvo con el estafador fue hace cinco días. «Me llamó con un teléfono privado y me dijo que me iba a pagar, también que se encontraba en provincia de Buenos Aires, en Bragado, pero nunca apareció».

