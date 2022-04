Tiroteo en el subte en Nueva York: Varios heridos y escenas de pánico en la estación Sunset Park

Las autoridades estadounidenses reportaron al menos trece heridos tras un ataque en la estación de metro de Sunset Park, en Brooklyn, Nueva York. En el lugar se se encontraron «varios dispositivos sin detonar» y se identificó al menos a un sospechoso del hecho.

Al menos cinco de los heridos recibieron impactos de bala, según informó la cadena ABC News minutos después del ataque.

Según detalló la agencia Bloomberg, el alerta llegó alrededor de las 8.30 (9.30 en Argentina) por una evidencia de humo en la calle 36 que vincula las líneas D, N y R del subterráneo. Testigos relataron que en la estación hubo escenas de pánico, con gritos y corridas.

En paralelo, a las 8.27 la Policía había recibido una llamada que alertaba por un herido de bala en la estación, según detalló ABC.

Hubo un tiroteo en el metro de Nueva York y posibles explosiones. Según información preliminar, 6 personas fueron asesinadas.

There was a shooting in the New York subway and possible explosions. According to preliminary information, 6 people were killed. pic.twitter.com/od2WugGNLI

— astianmi (@astianmi) April 12, 2022