Causa GNL: Sobreseyeron a Cristina Kirchner, De Vido y Baratta

El juez Julián Ercolini dictó hoy los sobreseimientos a la vicepresidenta Cristina Kirchner, el ex ministro de Planificación Federal Julio De Vido, y el ex secretario de Coordinación Roberto Baratta, entre otro acusados, por considerar que no hubo sobreprecios en la causa del Gas Natural Líquido.

Luego de una pericia considerada «clave» se determinó que no hubo sobreprecios en esa investigación, consideró el magistrado, en el fallo dado a conocer en la fecha.

El peritaje en la causa se relaciona con los supuestos sobreprecios por casi u$s7.000 millones en la compra de Gas Natural Licuado (GNL) durante los gobiernos de Cristina de Kirchner, que instrumentó el fallecido juez federal Claudio Bonadio contra ex funcionarios, y determinó que el valor final abonado por el Estado nacional correspondía al precio de mercado de ese entonces.

