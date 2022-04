Florencia Peña apeló el archivo de su denuncia al diputado Waldo Wolff

Los abogados de la actriz Florencia Peña apelaron ante la Cámara Federal de Casación el archivo de su denuncia contra el diputado de Juntos por el Cambio (JxC), Waldo Wolff, por posteos de este último referidos a su persona, en la red social Twitter.

La Cámara Federal porteña concedió el recurso para ir al máximo tribunal penal federal del país contra la decisión de archivar el caso por «imposibilidad de proceder», según la resolución a la que tuvo acceso Télam.

El Tribunal hizo lugar a un pedido de la actriz, concretado a través de sus abogados Fernando Burlando y Javier Baños.

«El remedio es formalmente viable. En efecto, la parte expuso razones suficientes para encuadrar el fallo» dentro de los parámetros legales que habilitan su revisión por parte de Casación, concluyeron los jueces de la sala segunda de la Cámara, Martín Irurzun, Roberto Boico y Eduardo Farah.

Los abogados de Peña explicaron «los motivos por los cuales consideran errónea la inteligencia de normas sustantivas que hizo la Sala para resolver como lo hizo».

El archivo del caso abierto por posteos de Wolff vinculados a visitas de Peña a la Residencia presidencial de Olivos durante la pandemia de Covid-19, se decidió por mayoría el 22 de marzo último con la disidencia del juez Boico.

Irurzun y Farah rechazaron un planteo de la defensa de Wolff para dictarle el sobreseimiento pero archivaron la causa porque los delitos posibles no encuadran en lo sucedido, a raíz del carácter de Diputado nacional del denunciado.

«De promoverse por las vías procesalmente adecuadas la acción en torno a otras hipótesis -cuya sustanciación obedece a procedimientos distintos a éste-, deberá ser dicho ámbito el propicio para tratar las restantes cuestiones traídas a colación en el incidente», concluyeron.

Las manifestaciones objetadas «vale remarcar de un tenor ciertamente cuestionable, por el modo que refirieron a parte de las personas a que hicieron alusión», advirtieron los jueces, «poseían una conexión con las contingencias propias de la participación de los implicados -diputados nacionales- en la política partidaria», según analizaron.

En su voto en disidencia y a favor de seguir adelante con la causa abierta a Wolf, el camarista Boico remarcó que la «inmunidad de opinión» con la que cuentan los legisladores en el ejercicio de su función no debe ser entendida «como neutralizador u obstáculo para el desarrollo de una investigación criminal, siempre y cuando lo propalado constituya -hipotéticamente- una enunciación que exprese un caso de violencia de género».

La denuncia se presentó por supuesto «incumplimiento de los deberes de funcionario público por haber cometido graves hechos de violencia psicológica, simbólica, mediática e institucional contra la mujer”.

Las declaraciones de Wolff

El diputado de Juntos por el Cambio (JxC) Waldo Wolff expresó sus disculpas a través de su cuenta en Twitter a «quienes haya molestado» con sus declaraciones, aunque negó haberse referido a la actriz Florencia Peña.

«Me disculpe con quienes haya molestado. Probé x fechas que no me referí nunca a mi denunciante. No soy vidente. Me auto denuncié en diputados y justicia», escribió el legislador esta mañana en su cuenta de la red social.

