Jujuy: un hombre mató a su expareja y a la hermana, e hirió a la madre de ambas

Una joven madre de 23 años y su hermana de 27 fueron asesinadas y la madre de ambas resultó herida tras ser atacadas a tiros y golpes en la localidad jujeña de Yuto y por el hecho buscan a la expareja de la menor de las víctimas, quien cuenta con antecedentes por violencia de género y ya estuvo detenido, informaron este domingo fuentes policiales y judiciales.

A su vez, la justicia imputó a dos policías de incumplimiento de los deberes de funcionario ya que una de las víctimas había sido agredida por el principal sospechoso horas antes de que la mataran y debía tener custodia.

El hecho ocurrió el viernes a la noche, en dicha localidad del departamento de Ledesma, en el este de la provincia de Jujuy. Según las fuentes, las víctimas fueron identificadas como Pamela Gorosito (23), su hermana Ramona (27) y la madre de ambas.

En base a las tareas investigativas, los pesquisas policiales identificaron como principal sospechoso a Javier Broy (37), expareja de una de las hermanas, quien esta tarde era buscado en distintas zonas urbanas y rurales de Yuto.

Un vocero policial explicó a Télam que este sospechoso había sido denunciado en diciembre pasado por su expareja por violencia de género, también cuenta con «antecedentes delictivos y se encontraría armado».

Todo comenzó la noche del viernes, alrededor de las 23, en un domicilio ubicado en el barrio Sur de Yuto, unos 160 kilómetros noreste de San Salvador de Jujuy, donde Pamela, madre de dos niños, fue sorprendida presuntamente por su expareja, quien le efectuó un disparo.

De acuerdo a los pesquisas, ese mismo día, el hombre había ido hasta la casa de la víctima, la golpeó y amenazó con matarla, lo que ella luego denunció en la comisaría local.

De hecho, Broy había estado detenido luego de que en diciembre último Pamela lo acusó de «violación de domicilio en un contexto de violencia de género».

Mientras que el personal policial, luego de constatar que Pamela estaba muerta de un balazo, recibió un llamado telefónico de un vecino que alertó que en el pasaje que divide los barrios Sur y San Miguel había dos personas tendidas en el suelo.

Al concurrir a ese lugar los efectivos descubrieron que esas dos víctimas eran la hermana y la madre de Pamela, quienes fueron atacadas aparentemente por el mismo agresor cuando intentaron auxiliar a la joven.

Según los peritos, Ramona yacía muerta de un balazo a varios metros de la casa de su hermana, mientras que la madre de ambas resultó herida a golpes en la cabeza, por lo que fue trasladada de urgencia al hospital Oscar Orías, de Libertador General San Martín, donde quedó internada.

«Son varios los cuerpos designados de la Policía que están afectados a la tarea de búsqueda, sin que hasta el momento se conozca el paradero del doble homicida», dijo este domingo a Télam una fuente policial y agregó que las tareas se profundizaron en una zona de montes en Yuto y en los alrededores, pues los investigadores no descartan que allí pueda haber encontrado refugio.

En los operativos intervienen efectivos de la Brigada de Investigaciones, el Cuerpo de Caballería y División Canes de la Unidad Regional 4, con asiento en Libertador General San Martín.

A su vez, la causa penal quedó a cargo del fiscal en Violencia de Género 6, de la circunscripción Libertador General San Martín, Julio Fernando Lobos, quien junto al ayudante fiscal Martín Raúl Orihuela, se hicieron presente en Yuto para ordenar todas las tareas investigativas de rigor.

Además, iniciaron actuaciones por «femicidio, homicidio simple y lesiones en concurso real», añadió el Ministerio Público de la Acusación (MPA).

Por su parte, el MPA indicó que se inició una investigación e imputó a dos policías por el delito de «Incumplimiento de los deberes de funcionario público». Es que los oficiales habían recibido al orden por parte del fiscal Moreno para que concurrieran a la casa de la familia Gorosito luego de la denuncia por golpes contra el sospechoso buscado.

Según consta en la pesquisa, los policías se presentaron en la vivienda, pero al llegar no había nadie, y una persona les manifestó que la víctima se había ido a la casa de su madre, ubicada en otro barrio. El fiscal estableció que policías no fueron a verificar tal situación, por lo que no dispusieron la consigna.

En tanto, varias personas se manifestaron en las redes sociales pidiendo justicia por las hermanas asesinadas y condenando la negligencia por parte de los dos efectivos policiales.

