Le robaron al padre de «Peque» Schwartzman en su local de Palermo

El padre del tenista argentino Diego “Peque” Schwartzman fue asaltado en su local del barrio porteño de Palermo por un delincuente que tras amenazarlo con una trincheta le robó dinero, mochilas y gorras, aunque fue detenido a unas pocas cuadras, informaron este lunes fuentes policiales.

El hecho se registró el domingo cuando una persona alertó a un efectivo de la Comisaría Vecinal 14 A que un delincuente había ingresado a robar a un local de venta de indumentaria ubicado en la calle Honduras al 4900, del nombrado barrio de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Según indicaron las fuentes a Télam, el oficial identificó al delincuente y comenzó a perseguirlo hasta finalmente detenerlo en el cruce de Borges y El Salvador, a unos 200 metros de donde ocurrió el hecho.

En poder del sospechoso se secuestró dinero, un celular Samsung S8, dos mochilas con ocho gorras y un parlante.

Al acudir al local asaltado, la policía determinó que la víctima era Ricardo Schwartzman, padre del tenista Diego “Peque” Schwartzman, quien contó que el ladrón había entrado a su local y lo había amenazado con una trincheta, que también fue incautada, detallaron los informantes policiales.

También dijeron que el ahora detenido tiene de 37 años y posee dos contravenciones como «trapito” labradas en marzo y abril pasados.

El robo fue registrado por una cámara de seguridad del local y aportado para la investigación a la fiscalía nacional en lo Criminal y Correccional 45, a cargo de Cinthia Oberlander, a cargo de la causa.

Este lunes, el diseñador “Panni” Margot, vecino y amigo de Ricardo Schwartzman, y además testigo del hecho, relató a la prensa que el padre del tenista le mandó un mensaje pidiéndole ayuda y cuando él se acercó al local observó una situación extraña.

“Cuando quise abrir la puerta (Ricardo) me grita que estaba cerrado, que no estaba atendiendo. Quise entrar a saludarlo y (la puerta) estaba trabada. Me abre, me dice ‘no estamos trabajando’ y escucho ´estamos cerrado´, pero no sabía de dónde venía la voz”, relató el diseñador.

El hombre indicó que después vio en las imágenes de las cámaras de seguridad que el delincuente se había primero escondido debajo del mostrador y luego detrás de un maniquí.

«Panni» contó que el asaltante se hizo pasar como un cliente y le dijo a Schwartzman que se iba a llevar dos gorras, a lo que éste le respondió -para seguirle el juego- que sí que se las pagara en otro momento.

Cuando el asaltante salió del local, la víctima le contó a su vecino diseñador que acababa de sufrir un robo, por lo que llamaron al 911, al tiempo que «Panni» comenzó a seguir al delincuente.

El diseñador relató que el delincuente escondió la mochila que había robado dentro de un tacho de basura y luego se paró en una esquina, donde finalmente fue detenido por la policía.

“No me di cuenta que estaba armado”, expresó el testigo, quien añadió que el asaltante habrá estado “unos 15 minutos encerrado en el local” con el padre del tenista.

“Ricardo estaba en buen estado, por suerte no lo lastimaron”, finalizó el testigo.

Comentarios

Comentarios