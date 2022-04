Sergio Agüero se incorpora al Salón de la Fama de la Premier League

El argentino Sergio «Kun» Agüero, leyenda del Manchester City, se incorporará este año al Salón de la Fama de la Premier League, anunciaron este jueves las autoridades de esa organización británica.

Agüero, de 33 años, retirado de la actividad profesional en diciembre pasado por un problema cardíaco, integra la camada 2022 junto a otros siete exjugadores: Patrick Vieira, Wayne Rooney, Ian Wright, Peter Schmeichel, Paulo Scholes, Didier Drogba y Vicent Kompany, su excompañero en la época dorada del City.

El «Kun» llegó a Manchester en 2011 procedente de Atlético de Madrid y en su primera temporada quedó en la historia por su emblemático gol en el minuto 93:20 ante el Queen Park Rangers que le dio al City su primera Premier.

Many thanks to @premierleague for this recognition, it makes me proud. Being inducted to the Hall of Fame gives me real perspective on the road that took me here. I’m thrilled and I want to share this honour with my club @ManCity and all my team-mates. #PLHallOfFame pic.twitter.com/2OS2i5O270

— Sergio Kun Aguero (@aguerosergiokun) April 21, 2022