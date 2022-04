Para el Gobierno, el tractorazo del campo es «una marcha política» sin consignas claras

La protesta convocada para este fin de semana a la Plaza de Mayo por ruralistas, con apoyo opositor, fue calificada este viernes por el Gobierno nacional como una «marcha política» sin «consignas claras» que se realiza «por las dudas, contra un proyecto que no conocen».

«Se trata de una marcha política y tiene que ver con otros intereses que defender los derechos legítimos del campo, que es un sector fundamental para el crecimiento de la Argentina. No hubo suba de retenciones. Están marchando por las dudas contra un proyecto que no conocen», dijo en la mañana del viernes la portavoz de la Presidencia, Gabriela Cerruti, en su habitual rueda de prensa en Casa de Gobierno.

De esta manera, se refirió al denominado ‘tractorazo’ convocado para este sábado, a partir de las 15, por productores de distintos puntos del país, convocado a través de las redes sociales con la etiqueta #23A, al que también se le sumaron dirigentes de Juntos por el Cambio con otras consignas políticas «en defensa de la república y la justicia independiente».

«No entendemos la marcha, no está muy clara, casi con consignas políticas. Si es contra la suba de retenciones, que no existe, no está muy claro para qué están marchando», insistió Cerruti en la rueda de prensa.

En tanto, la vocera destacó que «el campo es fundamental para el crecimiento de la Argentina» y sostuvo que, «sin dudas, la actividad del campo y el complejo agroindustrial son muy importante con sus exportaciones y eso se intentó fortalecer con el envío de un proyecto de ley».

«Acá no hubo suba de retenciones y la verdad es que están marchando por las dudas. Están marchando contra un proyecto que no conocen, que imaginan que puede suceder, por lo que no tenemos ninguna duda de que es una marcha absolutamente política que tiene que ver con defender otros intereses y no los legítimos derechos del campo que tienen que defender los productores», aseveró.

La seguridad de la movilización de mañana también fue otro de los temas analizados desde el Gobierno nacional: el ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, brindó una conferencia de prensa en la Casa de Gobierno en la que informó que se comunicó este viernes con su par de la ciudad, Marcelo D’Alessandro, quien le confirmó que las autoridades porteñas autorizaron el ingreso de tractores a la ciudad de Buenos Aires.

«La Ciudad autorizó el ingreso de los tractores. Nosotros no tenemos nada que hacer», dijo Fernández en la rueda de prensa, en la que recordó que el Gobierno nacional «no tiene jurisdicción sobre la Ciudad de Buenos Aires» -excepto en lo que corresponde a la custodia de espacios federales- y sostuvo que dada la autorización brindada por la administración porteña al ingreso de tractores a su territorio, la Nación no tiene «nada que hacer».

«Esta mañana nos comunicamos con el ministro (de Seguridad porteño, Marcelo) D’Alesandro, quien me comunicó que ellos autorizaron el ingreso de los tractores, por lo cual nosotros no tenemos nada que hacer entonces. No vamos a participar, solo (lo haremos) cuidando los espacios federales como corresponde. Lo otro lo hará la Ciudad de Buenos Aires, con el permiso que otorgó, y la Policía de la Ciudad», explicó el titular de la cartera de Seguridad.

En ese sentido, dijo que su declaración realizada anoche -«Ni lo sueñen» cuando fue consultado sobre los tractores en la ciudad- se limitaba a «tres palabras» y que debía entenderse bajo la idea de que la Ciudad aún no había hecho pública su decisión de brindar la autorización para la marcha.

«Con la Ciudad, somos asistentes, ayudamos en todo lo que nos solicitan en tal sentido», explicó y afirmó «que si le permitieron el ingreso, ingresarán».

Desde la ciudad de Buenos Aires, D’Alesandro explicó que recibieron «una comunicación por parte de los organizadores de la movilización para avisarnos que iban a manifestarse».

«Los derechos no se autorizan y en la Ciudad las reglas son las mismas para todos: el derecho a reclamar y peticionar a las autoridades está en la Constitución Nacional. Nosotros no podemos prohibirlo, pero estamos trabajando para ordenarlo y garantizar que ese derecho no colisione con el derecho a circular», dijo el funcionario porteño.

A las críticas contra la marcha se sumó el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, quien señaló que «hay un sector del campo que es un brazo político de Juntos por el Cambio» y agregó: «Van a estar en contra de cualquier cosa que hagamos, pero los veo todo el tiempo comprando maquinaria»

La marcha convocada para este sábado generó diversos cruces en las redes sociales: los dirigentes de izquierda Néstor Pitrola y Alejandro Bodart y la legisladora porteña del Frente de Todos, Ofelia Fernández apuntaron contra el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta por su posición respecto a las protestas sociales.

«Che Larreta, si para vos cuando marcha un movimiento social hay que sacarles los planes ¿Cuándo marcha el campo hay que subir las retenciones? ¿O hay marchas buenas con tractores y marchas malas con pobres?», se preguntó Ofelia Fernández en su cuenta de Twitter.

En forma irónica, Pitrola publicó: «Estamos esperando a la brigada antipiquetera contra el tractorazo del campo. Seguramente saldrán con todo ante el horror de los tractores en la 9 de Julio», mientras que Bodart señaló: «Ya conocemos al macrismo y su doble moral. Ahora, el movimiento antipiquetero ¿dirá algo? Sáquense la careta: solo les jode el piquete de quien lucha contra el hambre».

Por otra parte, representantes de JxC presentaron un planteo judicial para «garantizar» que los tractores que se movilizarán a Plaza de Mayo, puedan circular de manera libre.

Según los organizadores, los manifestantes -con sus tractores- se concentrarán desde las 10.30 en tres puntos de encuentro: Ruta 9 y 193; Ruta 8 y 195; y Ruta 7 y Ruta 5. Según lo autorizado por el Gobierno porteño, podrán confluir en el Obelisco y desde allí marchar hacia la Plaza de Mayo.

