Hoy está cumpliendo 69 años, Roberto Carabajal

25 de Abril de 1953 – Nace Roberto Orlando Carabajal, en La Banda, Santiago del Estero. Cantor, guitarrista y compositor.

Desde pequeño se traslada con su padre Héctor y su madre Blanca a vivir en Lanús, Provincia de Buenos Aires.

A los 7 años ya cantaba. A los 16 años ingresa a las filas de Los Carabajal.

Después integro «Santiago Trio” con Peteco Carabajal y Shalo Leguizamón, proyecto que duro tres años.

Desde 1989 se encuentra integrando junto a su tío Cuti, el dúo «Cuti y Roberto Carabajal».

Obras: Ayer nomas (con Roberto Ternan) – Canta hermano cantor – Chacarera Santiagueña (con Cuti Carabajal) – El cumpleaños de la abuela (con Julio C. Fontana y Cuti Carabajal) – En brazos de la ternura (con Oscar Valles) – Historia de amor (con Roberto Ternan) – La serenata (con Julio C. Fontana) – Padre (con Roberto Ternan) – Tercer Domingo de Agosto (con Julio C. Fontana) – Viento en el viento (con Roberto Ternan) – Ya se viene el día (con Julio Cesar Fontana), entre otras.

