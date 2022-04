Malvinas: Exministro británico reveló que vicecanciller de Macri firmó ebrio una declaración bilateral

Alan Duncan, quien lideró el Ministerio de Relaciones Exteriores del Reino Unido, relató en su libro autobiográfico los pormenores del convenio que firmó junto con el vicecanciller de la gestión de Cambiemos, Carlos Foradori. En sus memorias cuenta que el documento se negoció en la bodega de la embajada británica en Buenos Aires y que, al día siguiente, el funcionario argentino no recordaba lo que había firmado. Foradori, en tanto, negó el episodio narrado por su colega inglés.

A medida que una botella tras otra iba pasando de la pared de la bodega a la mesa, las negociaciones mejoraban». La descripción fue formulada por el exministro de Relaciones Exteriores del Reino Unido Alan Duncan, quien contó en sus memorias el telón de fondo de la negociación en 2016 con Carlos Foradori, vicecanciller durante la gestión de Mauricio Macri, para conseguir el acuerdo con el que Argentina se comprometió a «remover todos los obstáculos que limiten el crecimiento económico y el desarrollo» de las Islas Malvinas. El exfuncionario británico contó que, al día siguiente de aquellas negociaciones, Foradori reconoció que estaba tan borracho que no recordaba lo que había concedido. Ante el escándalo desatado, la Cancillería nacional dispuso iniciar una investigación interna para determinar la veracidad de las expresiones vertidas por el exministro del Reino Unido y determinar «posibles incumplimientos de los deberes de funcionario público».

El recordado pacto conjunto firmado por el gobierno de Macri, con Susana Malcorra como canciller, fue muy celebrado por la administración británica y cosechó el repudio de un amplio arco político y social en la Argentina, por lo que Foradori incluso debió dar explicaciones ante el Congreso. El acuerdo Foradori-Duncan implicaba, entre otras cosas, la colaboración de la Argentina con el comercio, la pesca, la navegación y la explotación de hidrocarburos en las islas, así como permitir el establecimiento de «conexiones aéreas adicionales entre las Islas Malvinas y terceros países», además del «establecimiento de dos escalas adicionales mensuales en territorio continental argentino, una en cada dirección». Es decir, implicaba reconocer y consolidar el colonialismo británico en el archipiélago.

Ahora las memorias del exministro Duncan revelaron que, no sólo el gobierno de Macri relegó el histórico reclamo por la soberanía nacional sobre Malvinas, sino que el funcionario que puso la firma lo hizo bajo los efectos del alcohol.

El encuentro fue el 12 de septiembre de 2016. En sus memorias tituladas In the Thick of It: The Private Diaries of a Minister, cuyos fragmentos difundió en las últimas horas el sitio Declassified UK, Duncan relata que aquella noche en la que logró un acuerdo «histórico» se reunió con el embajador del Reino Unido en Argentina, Mark Kent: «Bajo la residencia de la embajada hay una fabulosa bodega, muy bien iluminada, con las paredes forradas de botellas de Merlot. El escenario es bastante agradable para una reunión y nos juntamos allí con Carlos Foradori, el viceministro de Asuntos Exteriores».

«A medida que una botella tras otra iba pasando de la pared de la bodega a la mesa, las negociaciones mejoraban. A eso de las 2 de la mañana nos dimos la mano con un acuerdo general», describió Duncan. Pero no sólo eso. Al día siguiente, 13 de septiembre, agregó: «Mark Kent dice que Foradori acaba de llamar por teléfono para decir que estaba tan borracho anoche que no podía recordar todos los detalles. Como un auténtico británico, Mark le recordó lo que había acordado, fielmente y sin adornos. Así que creo que seguimos bien encaminados».

De esa manera fue cómo el gobierno del Reino Unido logró, en palabras del exfuncionario británico, «la primera declaración conjunta positiva desde 1999, cubriendo comercio, seguridad y apertura de nuevas líneas aéreas a las Malvinas. Un verdadero acuerdo histórico», lo define en sus memorias. No fue el único en elogiar el pacto. Duncan cuenta también que en el Foro de Inversiones de Argentina tuvo «un breve encuentro con el presidente Macri, quien dio su bendición» al acuerdo.

Según Desclassified UK, Foradori intentó desmentir los recuerdos de Duncan. «Lo que describe ahí es completamente fantasioso», habrían sido las palabras del exnúmeros dos de Malcorra.

Pesquisa interna

Ante la magnitud del escándalo, el canciller Santiago Cafiero dispuso iniciar una investigación interna para determinar la veracidad de las expresiones del exministro británico de Relaciones Exteriores y de la Mancomunidad de Naciones para Europa y las Américas. La medida, informó la Cancillería, fue ordenada con el objeto de determinar «posibles incumplimientos de los deberes de funcionario público y de las disposiciones establecidas en la ley orgánica del Servicio Exterior de la Nación 20.957 en la firma del acuerdo Foradori-Duncan».

El pacto comenzó a ser relegado con el cambio de gobierno en diciembre de 2019. La administración del Frente de Todos llevó a cabo una serie de acciones para «dejar sin efecto todas las cuestiones prácticas y los acuerdos posteriores que se derivaron del comunicado conjunto emitido en septiembre de 2016», detalló la Secretaría de Malvinas, Antártida y Atlántico Sur, que conduce Guillermo Carmona. «En relación con los vuelos, a pesar de los numerosos intentos por parte del gobierno argentino de presentar iniciativas conducentes hacia una mayor conectividad entre el territorio continental argentino y las Islas Malvinas, el gobierno británico esgrimió distintas excusas para no avanzar en la negociación y parece haber optado por impedir todo avance real y concreto en el sentido de permitir un vuelo directo desde el territorio continental argentino a las Islas Malvinas», detalló la Secretaría.

«La soberanía sobre Malvinas no fue una preocupación de Mauricio Macri»

Una vez que se conoció el relato del excanciller del Reino Unido, Daniel Filmus, ministro de Ciencia y Tecnología y exsecretario de Malvinas, Antártida y Atlántico Sur, escribió una columna en Página/12 en el que destaca el desinterés de la gestión de Cambiemos sobre las Islas Malvinas.

«La lectura del Diario privado de Alan Duncan no hace más que aportar un testimonio personal y poner en evidencia lo que los argentinos ya sabemos y venimos denunciando hace tiempo. La recuperación del ejercicio de la soberanía sobre Malvinas, como todo lo que atañe a nuestra capacidad de decisión autónoma como argentinos, no fue una preocupación del gobierno de Mauricio Macri. Alcoholizados o no, no estuvieron dispuestos a defender la soberanía y los intereses de 45 millones de argentinos/as», expresó Filmus.

Comentarios

Comentarios