Se confirmó el romance entre Rodrigo De Paul y Tini Stoessel

Tini Stoessel y Rodrigo de Paul llevan varios meses en boca de todos, y pese a que el rumor de romance era insistente, finalmente LAM consiguió las imágenes de ellos almorzando juntos en Ibiza que confirman la relación.

Estefanía Beradi había anticipado la noticia en Mañanísima cuando dio los detalles del encuentro: «Rodrigo y Tini estuvieron en un parador, almorzaron ahí. Pidieron paella».

El jugador del Atlético de Madrid que dirige el Cholo Simeone, y socio de Lionel Messi en la Selección Argentina en julio había sido padre de Bautista junto a su esposa, Camila Homs, con quien además tuvo a Francesca de tres.

En febrero, el futbolista había aclarado que estaba «separado hace meses» de la madre de sus hijos, a pesar de lo cual Berardi aseguró: «Yo tengo el dato de que esta relación viene desde antes de que él se separe de Cami. Él lo negó, pero a mí las fechas no me cierran y me duele estar diciendo eso. No quisiera estar diciéndolo, pero la verdad que no voy a mentir».

“Ella tenía miedo, dudaba. Aparte el fútbol no es un palo que ella maneje. Pepe era modelo, Yatra era cantante… No sé cómo va a manejar esto”, dijo Yanina Latorre en LAM.

“Esta vez, en este viaje, decidieron. Él ya hace diez meses que está separado. Yo me acuerdo que cuando le preguntaste a Camila, ella te dijo que no había terceros en discordia”, agregó la panelista. “Pero ahora ella le echa la culpa a Tini”, le recordó Ángel de Brito.

“Ella fue para allá y decidieron salir a comer, van por la playa, juntos, y decidieron mostrárselo al mundo porque consideran que están enamorados”, agregó la panelista.

“Pregunté por qué no suben fotos juntos y me dijeron que él en sus redes solo habla de fútbol. De hecho, hay una línea que dice que Lionel Scaloni le dijo que no suba nada porque se viene el Mundial (de Qatar)”, explicó Yanina, poco antes de mostrar las fotos que confirman el romance.

