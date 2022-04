Tinelli anunció que renuncia a la presidencia de San Lorenzo

Marcelo Tinelli comunicó hoy su voluntad de renunciar a la presidencia del club San Lorenzo de Almagro, desde su cuenta de Twitter.

«He decidido dejar mi cargo como presidente de San Lorenzo de Almagro», informó Tinelli, en una carta difundida en la fecha, en medio de malestar general en ese club.

«Mis disculpas por no haber podido estar más tiempo. Mis otras actividades, que son muy públicas, no me permiten estar al 100%, en un lugar que requiere trabajo full time», expresó el empresario de TV

«Jamás permitiría que una presencia mía genere divisiones y violencia», aclaró.

