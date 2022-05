Toque de queda en Roma por la presencia de jabalíes en las calles

Residentes de los barrios del norte de Roma denunciaron este miércoles la presencia de familias enteras de jabalíes recorriendo las calles de la ciudad. Frente a la falta de respuesta inmediata por parte de las autoridades, fueron los propios vecinos quienes decidieron autodecretar un «toque de queda» nocturno como medida de autoprotección, para evitar encontrarse con los animales.

Más allá de ser una situación poco usual en la cotidianeidad de los romanos, las organizaciónes protectoras de animales llevaron calma y advirtieron que no son animales agresivos, ya que sólo se defienden «si se sienten amenazados ellos mismos o sus familias», explicó Massimo Vetturi, director de la unidad de animales salvajes, aseguró el portal El Debate.

En respuesta, un grupo de vecinos organizados y activistas del barrio de Aurelio -un suburbio ubicado en las afueras de Ciudad del Vaticano- afirmó que los animales «se están acercando cada vez más a la gente, y no solo de noche, sino que pasean por las calles a todas horas del día.

The video that everyone is talking about in #Rome this week: a dozen wild boar walking calmly through traffic on Via Trionfale. #cinghiali pic.twitter.com/ZrLfK49lOZ

— Wanted in Rome (@wantedinrome) September 22, 2021