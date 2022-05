Hoy se cumplen 81 años, del natalicio de Javier Pantaleón

6 de Mayo de 1941 – Nace Javier Pantaleón, en La Quiaca, Provincia de Jujuy. Cantante, bombisto, guitarrista y compositor. Apodado «El Pato»

Fue fundador en Noviembre de 1958 del conjunto folklórico salteño «Los Cantores del Alba», junto a Tomas Campos, Gilberto Vaca y Alberto González Lobo.

Su estilo de voz incomparable fue siempre el tono bagualero que se metió en el conjunto, y aunque su voz era naturalmente grave, levantaba unos falsetes impresionantes para sus bagualas.

En el conjunto cumplía el rol de tocar el bombo y acompañaba como segunda voz en forma de baguala al inigualable Tomas Campos, pero también acompañaba en la segunda guitarra a Horacio Aguirre cuando debían interpretar valses o serenatas.

Se recibió de abogado pero jamás ejerció su título pues el éxito del conjunto así lo exigía.

Obras: A mi dulce tucumana (con Horacio Aguirre) – Carnaval en Purmamarca (con Tutu Campos) – Carta para una novia (con Horacio Aguirre) – Centinela del alba (con José Gallardo) – Chaya borracha (con Horacio Aguirre) – Concierto en la soledad (con Tutu Campos y Gilberto Vaca) – Contrapunto en bagualas (con Horacio Aguirre) – De guardia en el carnaval (con Horacio Aguirre) – El amor que yo respiro (con Tutu Campos) – El instante de partir (con Tutu Campos) – El otoño y mi tristeza (con Gilberto Vaca) – Esta navidad sin ti (con Horacio Aguirre) – Este verso es para ti – Lamento mataco (con Félix Polanco, Horacio Aguirre y Gilberto Vaca) – Mis años de amor (con Tutu Campos) – Muchacha estas enamorada (con Tutu Campos) – Niña de Anymaná (con Horacio Aguirre) – No somos dos (con Horacio Aguirre) – No soporto más esta soledad (con Horacio Aguirre) – Para mí Quiaca (con Tutu Campos) – Para mí linda Salta (con Horacio Aguirre) – Que allí se quede (con Manuel Guzmán) – Salta canta así (con Horacio Aguirre) – Serenata para una flor – Sin ti no hay sol (con Tutu Campos) – Te esperare cantando (con Horacio Aguirre) – Tocamelo una chacarera (con Horacio Aguirre) – Versos de un estudiante (con Gilberto Vaca) – Yo me siento culpable (con Horacio Aguirre), entre otras.

