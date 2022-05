La violenta pelea entre Alfredo Casero y Luis Majul: furia, gritos y amenazas en televisión

Alfredo Casero y Luis Majul protagonizaron este viernes una violenta pelea en la señal de La Nación Más. El actor, que había sido invitado a opinar sobre el discurso que había dado la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner más temprano, estalló de ira ante las repetidas interrupciones y el trato irónico del periodista.

Casero no pudo contener su enojo; golpeó de manera violenta la mesa del canal, comenzó a increpar a gritos a Majul y a los panelistas que formaban parte del debate y abandonó el programa.

Esto que pasó en LN+ hace un ratito es una demostración del nivel de violencia y locura que proponen algunos medios, comunicadores y políticos con sus discursos de odio y soberbia. Llevan todo al límite. Alfredo Casero y Luis Majul. Una vergüenza. pic.twitter.com/h7A5sfiENm — Emanuel Respighi (@erespi) May 7, 2022

Todo empezó cuando Casero comenzó a hablar de manera vehemente sobre el discurso de Cristina. En ese momento el conductor le preguntó si podían mantener la conversación en un tono «más tranquilo». «¿Qué significar ser tranquilo Majul? Vos también te pones intranquilo en la tele», le contesto el actor con cierto fastidio y el periodista le preguntó si estaba enojado.

A continuación, Casero se desató y acusó que hay muchos periodistas que no hacen nada con tal de mantener su pauta para seguir «viviendo perfectamente». «A los únicos que les va bien en este país es a los políticos y a….», dijo el actor que fue interrupido por Majul antes de poder terminar la frase. «¿Qué propones vos?», preguntó el periodista.

“Lo que yo propongo es mucho más complejo y más simple. Porque nosotros estamos viendo lo bien o lo mal que se viste una persona, o lo mucho o lo poco que habla, me refiero a Cristina Fernández de Kirchner, porque yo no le tengo miedo a nadie, por eso lo puedo decir de la misma manera, y por más que me quieras dejar como un freak, o como un loco, yo te puedo decir… sí, porque vos estás molesto conmigo, estás molesto conmigo y lo siento. No me molesta, pero yo se los tengo que decir”, respondió a los gritos el actor.

“Si a vos no te molesta a mí tampoco, ¿eh? Yo no tengo problema”, dijo Majul, a lo que el actor, ya totalmente irritado, lanzó un “ay, qué plomo, por Dios mío”. En ese contexto, Casero intento retomar la palabra pero fue nuevamente interrumpido por Majul. Fue entonces cuando tras unos segundos de silencio el actor golpeó fuertemente la mesa.

“Ustedes son una manga de… todos ustedes, todos los que están haciendo en este país, todo lo que vienen haciendo, lo están haciendo absolutamente sabiéndolo. Los periodistas, los políticos, lo saben. Saben lo que están haciendo y se están llevando todo”, estalló Casero.

Luego se paró, se sacó el micrófono y empezó a caminar hacia la salida del estudio mientras le seguía gritando al periotidas. “No me tomés por pelotudo porque después te cagás en las patas y empezás a ver Mandelas por todos lados”.

Por último, y antes de retirarse, el actor critico a toda la mesa de periodistas. “Como les va bien lo primero que hacen es ponerse chupines y ganar plata, mientras la gente está en la calle y sigue viendo si está bien o no que esa persona esté ahí”, dijo Casero y se retiró del estudio.

