Criptomonedas: Piquenses denunciaron estafas con esquema Ponzi

Hasta el momento son diez los vecinos y vecinas de General Pico que denunciaron estafas de esquema Ponzi. El engaño consistía en simular la existencia de un fondo de inversión de criptomonedas con una tasa de interés en dólares del 20 por ciento mensual.

Hasta el momento hay tres jóvenes piquenses involucrados y el fiscal general Armando Agüero está llevando adelante la investigación fiscal preparatoria, quien adelantó que la estafa es por «una suma millonaria en pesos».

Hace dos semanas trascendió que un grupo no precisado de vecinos y vecinas de General Pico habrían sido víctimas de una estafa millonaria por personas que les aseguraron que vendían criptomonedas. En aquel momento aún no había denuncias en las comisarías o en la Fiscalía porque se sospechaba que era dinero no declarado, publicó el diario La Arena.

Ayer se conoció la novedad de que son diez los denunciantes, pero el fiscal general que interviene en la causa, Armando Agüero, no descartó que se registren más.

El funcionario judicial relató cómo los piquenses fueron engañados y aclaró que «nada de la inversión en una granja de criptomonedas es cierto por el momento. Da la sensación de que ese engaño llevó a que la gente deposite dinero en una empresa que tiene un nombre de fantasía y que aún no se pudo comprobar que sea real».

«La estafa consistía en simular la existencia de un fondo de inversión. Las personas le llevaban dinero y ellos le ofrecían el pago de una tasa de interés en dólares que oscilaba en un 20 % mensual», desarrolló.

«Es una suma irrisoria porque no hay actividad que garantice el 20 % de interés, ni aun cuando fuera cierto que lo iba a convertir en criptomonedas, porque ello no da ganancia sostenida y permanente del 20 % mensual», explicó.

ESQUEMA PONZI

El fiscal general explicó que este modelo «pareciera ser una estafa de esquema Ponzi, donde el beneficio que te ofrecen mensual es parte del dinero que aporta la persona estafada después que vos, y al otro le pagaron lo que te sacaron a vos».

Afirmó que es un estilo similar a la estafa piramidal, pero esta última «tiene como característica el reclutamiento y todos parecen estafadores porque buscaron nuevas personas».

Sin embargo, en ambos casos «las estafas terminan cuando ya no hay nuevos aportantes y a los viejos aportantes ya no se le paga con los nuevos sino con la masa de dinero que estaba disponible. En ese punto deja de ser rentable el engaño y se corta, es lo que pasó ahora».

INVESTIGACIÓN FISCAL

Agüero manifestó que esta situación ocurre desde «octubre o noviembre del año pasado» y que «intervinieron tres o más personas de General Pico en nombre de la empresa». Afirmó que «uno de ellos era quien arengaba la supuesta inversión en el grupo empresarial, argumentando que se encontraba en distintos puntos del país y ostentando dinero lo que no generaba dudas de que en algún momento no les iban a pagar».

Hizo hincapié en que desconoce el monto de la estafa pero que «es una suma millonaria de pesos».

Cuando se conoció el hecho, existía la posibilidad de que no se denunciaba porque era dinero no declarado. Ante ello, el fiscal aclaró «muchos tienen contratos en dólares pero los damnificados llevaban pesos, eran los estafadores quienes lo convertían en dólares. Hay gente que vendió bienes, como autos, casas».

En cuanto a las tres personas apuntadas como posibles estafadores, Agüero indicó que «no parecerían ser personas de experiencia en el rubro. Estamos hablando de personas de corta edad y que no tienen antecedentes de que hicieran este tipo de estafas».

Con respecto a la investigación fiscal preparatoria, manifestó que «se tomaron muchas medidas para acreditar los hechos que denuncian las víctimas».

