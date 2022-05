Liga Pampeana 2022: Lautaro Ortiz, el profe de los cinco goles albos

«Fue una tarde de esas en la que te salen todas», sintetizó ayer el delantero de Racing Club de Eduardo Castex, Lautaro Ortiz. El futbolista oriundo de Villa Mirasol convirtió cinco goles y asistió en el otro tanto de la goleada 6-1 frente a Ferro Carril Oeste de Intendente Alvear, que le permitió al equipo castense alcanzar el liderazgo en soledad del Torneo Apertura de la Liga Pampeana de Fútbol.

«No soy un goleador, soy un delantero con gol. Me gusta hacer goles, pero no soy un goleador y puedo jugar por todo el frente de ataque y también jugar por afuera para asistir», aclaró ayer, el día después de tener su «tarde soñada».

El domingo, Ortiz convirtió cinco goles en menos de 80 minutos. Anotó de cabeza, de media distancia y también con una exquisita definición por encima del arquero, mostrando su versatilidad para resolver las situaciones ofensivas que genera el último campeón del Torneo Provincial.

«Siempre pretendés dar lo mejor, pero a veces el rival juega y no te deja hacer lo que querés. Pero el domingo fue una jornada de esas donde te salen todas como las pensás», admitió con humildad el futbolista, que obviamente se llevó la pelota a su casa cuando terminó el partido. «Es la segunda que tengo, porque el año pasado también me pude llevar una», recordó en Radio DON 101.5 Mhz.

De todas maneras, el delantero aseguró que toma «con tranquilidad» los cinco goles convertidos. «Son cosas lindas, pero es impensado hacer cinco goles en un partido. El domingo Juan Leguizamón me metió tres asistencias y los chicos defensivamente son impenetrables… Entonces esto no es mío solamente, porque tengo un gran equipo detrás que te da todas las herramientas para poder alcanzar estos logros», analizó. Y agregó: «Les tengo que agradecer a ellos, porque sin ellos no podría convertir los goles».

GOLEADORES RÉCORD

Con los cinco goles que convirtió el domingo, Lautaro Ortiz igualó el récord que ostentaba Matías Ocampo desde que la Liga Pampeana de Fútbol se juega en este formato de Primera A y Primera B.

El «Topo» Ocampo, jugando para Ferro de Pico, anotó cinco goles cuando el equipo piquense derrotó 9 a 1 a Estudiantil de Castex en la quinta fecha del Torneo Apertura, que se jugó el 19 de abril de 2009.

Antes de este formato de competencia liguera, también un castense había marcado un récord. En 2001, el delantero Jesús Nazareno «Toto» Lucero convirtió 7 goles jugando para Estudiantil, cuando el equipo castense derrotó 11-1 a Lonquimay Club en el estadio Prospero Jañez.

VOLVIÓ DEL RETIRO

Ortiz no había jugado oficialmente en el fútbol pampeano hasta su llegada a Racing. Había vestido solamente la camiseta de El Recreo de Santa Rosa, bajo las órdenes de Beto Ramírez, en encuentros de fútbol infantil, y luego se fue a seguir su carrera en Buenos Aires.

«De chico me fui a Boca Juniors, después pase por Vélez y por Racing de Avellaneda, donde jugué con ‘Paqui’ Ramírez (actual compañero), quien me insitió para que venga a Racing de Castex», repasó el goleador.

«Después de Racing de Avellaneda me dediqué a estudiar y abandoné el fútbol. Tuve la oportunidad de recibirme de profesor de Educación Física y también hice la licenciatura. Y con la pandemia me volví a La Pampa», contó Ortiz, que estudió en la Universidad Abierta Interamericana (UAI) y como pasante trabajó como profe en el equipo de futsal de la UAI Urquiza, además de hacerlo en diferentes gimnasios de Buenos Aires.

«Paqui (Ramírez) me había insistido en torneos anteriores, pero estaba en Buenos Aires y se hacía imposible venir a jugar. Cuando volví entrene con Rodrigo Schap en Villa Mirasol y por intermedio de ‘Tuco’ Leguizamón (el DT) me vine a Racing Club», dijo el profe, que actualmente también hace trabajos online sobre preparación física desde General Pico, donde reside.

– Cuando terminó el Provincial tuviste varias propuestas pero decidiste seguir en Racing. ¿Por qué?

– Sí, tuve varias propuestas, pero estoy muy cómodo en Racing. Si bien viajo todos los días desde Pico, estoy muy cómodo porque es un club muy serio y competitivo, y te dan ganas de seguir siempre. Esto es fútbol y tenemos que seguir trabajando para ir por un poco más.

– ¿Están para pelear el campeonato liguero?

– Nosotros tratamos de ser competitivos, es muy pronto para decir para qué estamos porque recién van tres fechas. Tenemos un gran plantel, no solamente los once que salen a la cancha, sino todos los que nos juntamos todos los días en los entrenamientos para aportar el granito de arena. Estamos para competir y el tiempo dirá… Racing exige estar siempre arriba, así que trataremos de estar lo más alto posible.

DOBLE COMPETENCIA

Racing también está compitiendo en el Torneo de la Federación Pampeana Bonaerense, en el que el miércoles -desde las 16- recibirá al Club Atlético Sportivo de 25 de Mayo (Buenos Aires) por el partido de ida de la serie eliminatoria por la segunda fase. Ese certamen y el de la Pampeana lo obligaron en las últimas dos semanas a una seguidilla de partidos muy importante, con un promedio de un encuentro cada dos días.

«Este torneo le da continuidad a algunos jugadores que no están habitualmente jugando en la Liga, pero no es algo complicado porque el jugador siempre quiere jugar y es más lindo jugar que ir a entrenar», admitió, aunque también reconoció como una desventaja los viajes, porque «demandan más tiempo, necesitas el día entero y es una mayor exigencia».

«Pero físicamente estamos bárbaros. Además, el hecho de tener una idea clara te permite correr mucho menos, porque correr bien te permite tener una dinámica pensada», cerró el goleador. (Fotografía: Luciano Nervi – Prensa Racing Club)

