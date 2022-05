En la Cámara de Diputados realizaron un emotivo homenaje al legislador Oscar Zanoli

Hoy se vivió una emotiva jornada en la Cámara de Diputados, donde la legisladora Alicia Mayoral –que presidió la sesión ya que el vicegobernador Mariano Fernández se encuentra cumpliendo funciones en el Poder Ejecutivo- solicitó un minuto de silencio por el reciente fallecimiento de Oscar Zanoli, quien sufrió un infarto durante la tarde del jueves pasado.

El presidente del bloque justicialista, Julio González, expresó: “Zanoli para Luiggi y para la política en general fue una persona que se ganó el respeto”. “Su capacidad de diálogo ha hecho de un hombre querido por todas y todos. Nuestro movimiento pierde una figura muy importante. Hemos perdido un querido amigo”, destacó.

Francisco Torroba agregó: “Cultivaba la moderación, que es una gran virtud. Acompañamos a su familia y compañeros. La provincia pierde un valioso dirigente provincial”.

Leonardo Avendaño recordó actitudes solidarias de Zanoli y dijo: “Los viejos caminan hacia la muerte y los jóvenes hacia la vida, y Oscar estaba lleno de vida. Los hombres como vos no mueren”.

Eduardo Pepa expresó el “dolor desde nuestro bloque por la pérdida de Oscar”. Finalmente las y los presentes en el recinto de sesión homenajearon a Oscar Zanoli con un fuerte aplauso.

TEMARIO

En otro orden, se trataron sobre tablas una serie de proyectos. En primer lugar, se aprobó por unanimidad la iniciativa de la UCR por la que se declara de Interés Cultural y Legislativo el libro “Mi Compañera Inseparable” de la autora pampeana Griselda Tejeda.

También se aprobó en forma unánime el proyecto por el que se declara de Interés Legislativo, Deportivo, Cultural y Social, la Jornada Internacional de Equinoterapia – Rehabilitación Ecuestre y Deporte Adaptado, a realizarse los días 14 y 15 de Mayo en General Pico.

Se votó favorablemente por unanimidad la iniciativa del gobierno provincial por el que se aprueba el Convenio Marco de Cooperación y Asistencia Técnica 2022 suscripto entre el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) y la Subsecretaría de Estadística y Censos de la Provincia, a efectos de dar cumplimiento al Programa Anual de Estadística 2022.

CONVENIO CON INDEC

En el mismo sentido salió el proyecto por el que se aprueba el Convenio Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2022, suscripto entre el INDEC y la Subsecretaría de Estadística y Censos de la Provincia, destinado a dar cumplimiento a las actividades precensales y censales.

Se aprobó por unanimidad la iniciativa del Poder Ejecutivo por la que se autoriza al Tribunal de Cuentas de La Pampa, a utilizar las nuevas tecnologías de información y comunicación (TIC) disponibles para llevar adelante los procesos administrativos inherentes a su competencia constitucional.

“Este es un proyecto del gobierno”, aclaró Martín Ardohain. “Fue un pedido de las autoridades para modernizar el organismo. Creemos que el Tribunal de Cuentas tiene que estar actualizado para mayor control”, dijo.

González agregó que la iniciativa fue “un compromiso de Zanoli, quien lo puso en la agenda de manera inmediata”.

INTERÉS LEGISLATIVO

Se aprobó con el visto bueno de las y los presentes el proyecto por el que se declara de Interés Legislativo la realización de la “ExpoPyMES La Pampa 2022. Sinergia para el desarrollo”, a realizarse los días 13, 14 y 15 de Mayo del año en curso.

A su vez se aprobó la iniciativa por la que se declaran de Interés Profesional las “II Jornadas Regionales del Sector Público”, organizado por la Comisión de Sector Público del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de La Pampa, a desarrollarse los días 11 y 12 de mayo de 2022, mediante la plataforma zoom.

También se aprobó el proyecto por el que expresan reconocimiento a los artesanos de Cerámica Tierra Ranquel, Natalia Martínez y Juan Pérez, por su obra de arte “Olla Comunitaria Ranquel”.

Durante el Orden del Día se aprobó por unanimidad el proyecto de ley por el que se crea el Programa para la visibilización, detección, abordaje, prevención y erradicación de la violencia obstétrica.

“Se trata de un sistema de políticas públicas tendientes a la visibilización y erradicación de la violencia obstétrica. Sin estadísticas reales, los reclamos de las mujeres quedan relegados a simples quejas o situaciones aisladas, aunque son cuestiones cotidianas”, manifestó Lilia Caimari.

“Con este proyecto vamos a evitar muchas atrocidades de profesionales que por tener un título se llevan al mundo por delante”, comentó Silvia Larreta.

Andrea Valderrama dijo que “el momento de parir es uno de los más importantes y de mayor vulnerabilidad para las mujeres. En ese contexto, se naturalizan prácticas que generan mayor angustia”.

Por su parte, María Laura Trapaglia pidió que “esta ley sea reglamentada a la brevedad, y que sea una política pública”.

DÍA DEL JINETE PAMPEANO

Más adelante se aprobó en forma unánime el proyecto por el que se establece en la provincia de La Pampa el día 7 de octubre de cada año como “Día del Jinete Pampeano”. “Consideramos relevante reconocer la destreza demostrada de cada jinete, estableciendo el día del Jinete los 7 de octubre”, manifestó Ariel Rojas.

Se aprobó la iniciativa por la que se instituye el “Día Provincial del Parkinson”, a conmemorarse el día 11 de abril de cada año.

Por unanimidad se aprobó el proyecto por el que solicitan al Poder Ejecutivo Provincial informe, si dispone de un “Mapa de siniestros de Tránsito” de la Provincia.

“Por año mueren en Argentina 8 mil personas por accidentes de tránsito. En nuestra provincia en estos 4 meses llevamos 29 fallecimientos. Existen tramos, como la “Ruta del Desierto”, donde los siniestros son habituales. Tener un mapa sería de gran ayuda para destinar de buena manera los recursos necesarios”, argumentó Eduardo Pepa.

Fue aprobado por unanimidad la iniciativa por la que expresa público reconocimiento y felicitaciones a la cantante Laura Gómez Weizz, premiada en la competencia de espectáculos callejeros del Festival de Cosquín – Edición 2022.

SEÑALIZACIÓN E ILUMINACIÓN

También se aprobó en forma unánime el proyecto por el que se dirigen al Poder Ejecutivo Provincial y por su intermedio a la Dirección Provincial de Vialidad, para que ilumine y aumente la señalización de la intersección de la Ruta Nacional N° 151 con la Ruta Provincial N° 20 llamada comúnmente rotonda del “Cruce del Desierto”.

Se aprobó la iniciativa por la que solicitan al Poder Ejecutivo Provincial la construcción de un playón deportivo para la Escuela N° 62 de Toay. “El crecimiento demográfico de Toay tiene que ser acompañado de políticas públicas”, comentó Rojas.

CORTE DEL GASOIL

En forma unánime se aprobó el proyecto por el que solicitan al Poder Ejecutivo Provincial que interceda ante el Gobierno Nacional para elevar el porcentaje de corte del gasoil con biocombustible con el fin de asegurar su abastecimiento.

“Me alegro que la oposición crea que el Estado pueda resolver cosas. Esto se tendría que hacer en un modelo de país de todos juntos, no para que unos pocos se queden con todo”, dijo Martín Balsa.

Ardohain respondió: “No es que no confiemos en el Estado, nosotros queremos un Estado presente y eficiente. Un Estado que no puede controlar la evasión no es eficiente. Muchas veces cae sobre la gente que hace bien las cosas”

Por último se aprobaron por unanimidad los pliegos de Eugenia Paola Bolzán para ocupar el cargo de Fiscal de la Tercera Circunscripción Judicial con funciones en 25 de Mayo, y de María Liz Figueroa Echeveste como Defensora en lo Civil de la IV Circunscripción Judicial con funciones en Victorica.

