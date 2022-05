Martín Ardohain confirmó que será precandidato a intendente de Santa Rosa

El diputado provincial Martín Ardohain (PRO) confirmó ayer, en Radio DON 101.5 Mhz, que será precandidato a intendente de Santa Rosa en las elecciones del año próximo. El entrevistado admitió que parece «contradictorio» hablar de candidaturas «porque aún falta mucho» y estamos atravesando «uno de los peores momentos económicos y sociales», pero «me animó a decirlo y encabezar este proyecto porque nos tenemos que preparar y personalmente no creo en esas candidaturas improvisadas a dos meses de las elecciones, donde no tienen equipos y no tienen propuestas».

El dirigente santarroseño del macrismo formuló ayer las declaraciones, cuando fue consultado si este espacio político impulsará la candidatura a la gobernación de Martín Maquieyra.

«Personalmente creo que Martín (Maquieyra) es un candidato bárbaro (para la gobernación de La Pampa), pero no quiero hablar demasiado porque falta bastante, hay que caminar mucho y es algo muy personal. Yo te puedo decir que estoy trabajando para la ciudad de Santa Rosa, porque creo que puedo ser candidato a intendente y estamos armando un gran equipo», expresó.

Ardohain aseguró que está trabajando con un grupo de personas para armar una propuesta electoral para su precandidatura. «Pero, esto no es falta de sentido común y empatía con quienes las están pasando mal, sino todo lo contrario. Es una muestra de responsabilidad porque pretendemos darle a la sociedad algo distinto y mejor, con tiempo y participación ciudadana», expresó.

«Trabajamos con mucha responsabilidad para darle a los ciudadanos una alternativa preparada y debatida, con buenos equipos y propuestas consensuadas para ofrecer a la ciudadanía», concluyó.

