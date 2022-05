Pablito Ruiz denunció que sufrió explotación infantil en «Festilindo»

Pablito Ruiz reapareció y contó la explotación infantil que sufrió con sus ex compañeros de programa Festilindo. “Tardaron mucho en volver porque hubieron muchas cosas, por empezar no nos dejaban usar el nombre porque Emiliano que es uno de los hijos de Ciro Dante era dueño de toda la marca y nos metió una traba que no podíamos usar ese nombre, ni siquiera el nombre de Somos Festi, nos pusieron muchas trabas para que podamos estar juntos cantando en el escenario pero nuestra imagen no la pueden prohibir”, dijo el intérprete.

“Cualquier alusión sobre Festilindo se bajaba de internet y fuimos censurados, este productor las bajaba en cualquier momento y no podemos hacer uso de ese material, lo tomo como una injusticia y la pasamos re mal porque nosotros no podíamos expresar nuestro arte, nuestra voz y era como que nos ponen palos en las ruedas”, aseguró en diálogo con Juan Etchegoyen.

Y agregó: “Cuanto más querer callar algo o trabarlo, no se puede y en Festilindo hubo cosas oscuras, nosotros éramos niños y trabajábamos muchísimo, dejábamos de lado estudios para estar en las giras, a nosotros nunca nos pagaron nada, nosotros no recibíamos dinero por eso y en los shows tampoco, se quedaban con todo el dinero y nos daban migajas”.

“No justifica nada que era así pero lamentablemente lo pasamos pero yo creo que la vida siempre tiene revanchas para la gente que tiene talento y es laburadora, todo va a dar un giro muy esperado, teníamos doble shows y te hacían cantar enfermo, no había nadie que te suplante y era difícil”, dijo al respecto.

Y concluyó: “No está bien explotar a un niño, me dolió la censura y la explotación infantil, molesta todo y somos la cara de ese nombre, se cagaron en nuestro trabajo que hicimos de chicos, el que ponía el trabajo y el arte, el esfuerzo éramos nosotros, el hijo del dueño se quedó con la marca y vive en Miami con lo que le queda de nosotros”.

