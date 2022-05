Viruela del mono: Primeros casos confirmados en América

Canadá confirmó haber detectado los dos primeros casos de viruela del mono en humanos el jueves por la noche, tras una serie de contagios en Europa de esta enfermedad endémica del oeste de África, por lo que arribó al continente americano.

«La provincia de Quebec fue informada del resultado positivo a la prueba de la viruela del mono en dos muestras recibidas por el Laboratorio Nacional de Microbiología. Se trata de los dos primeros casos confirmados en Canadá», explicó la agencia de salud pública de Canadá en un comunicado.

Incluso, «otros casos sospechosos están en análisis en la ciudad francófona de Montreal», precisaron las autoridades canadienses. La dirección regional de la salud pública de la ciudad mencionó «17 casos sospechosos».

Varias decenas de casos sospechosos o confirmados de la viruela del mono fueron detectados desde inicios de mayo en Europa, haciendo temer por el inicio de una propagación de esta enfermedad poco frecuente, que se manifiesta con fiebre, dolores musculares, ganglios linfáticos inflamados y erupciones cutáneas en las manos y el rostro, como una varicela.

La viruela del mono es una enfermedad rara cuyo patógeno puede ser transmitido de un animal al hombre y también a la inversa.

Cuando el virus se presenta en los seres humanos, es generalmente por contacto con animales salvajes, roedores o primates.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) indicó el lunes que algunos casos en Reino Unido parecen haber sido transmitidos al interior de la comunidad homosexual.

Lo cierto es que los reportes de nuevos casos en distintos países han despertado preocupación en numerosas regiones.

Sin embargo, de momento se asegura que «no existen motivos para el pánico ni grandes riesgos para el público en general» ya que «no se propaga fácilmente entre las personas y el riesgo para el público en general es muy bajo”, según aseguró Nick Phin, subdirector del Servicio Nacional de Infecciones de la oficina de salud pública de Reino Unido.

Michael Head, investigador sénior en salud global de la Universidad de Southampton señala que, pese a que «aún hay lagunas en el conocimiento del actual brote», no cree que la población deba temer niveles de contagios como los que se vieron en la pandemia de coronavirus.

“Creo sería muy raro que viéramos más que algunos pocos casos en cada brote. Y, definitivamente, no veremos niveles de transmisión al estilo de la covid”, aseguró.

Se recordó que, a diferencia de cuando se reportaron los primeros casos de coronavirus, del que nada se sabía, la viruela del mono es una enfermedad ya conocida, para la que existen vacunas, tratamientos y experiencias previas de brotes anteriores.

También hay que tener en cuenta que los mecanismos de monitoreo y vigilancia epidemiológica son ahora también más modernos y es más fácil en la actualidad detectar e identificar virus, lo que puede hacer que existan también más noticias sobre cepas, enfermedades infecciosas o variantes de virus.

Las autoridades de salud advierten, no obstante, que esto no implica que no se deba vigilar y actuar para contener la diseminación de los casos actuales: los virus mutan frecuentemente y nada garantiza que un brote sea igual al otro.

